El ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Giles Carmona, compareció ante Casa de Justicia en Puebla, para aclarar el motivo por el cual habría firmado un amparo ostentándose como abogado; sin embargo, se aclaró que él no hizo la firma, al rendir cuentas a las autoridades no hubo motivo para detenerlo, pero su proceso continúa.

Fue el año pasado cuando el ex líder estatal del PAN, Jesús Giles Carmona, fue vinculado a proceso y se le suspendió su título como Licenciado en Derecho, el cual fue emitido en 2015, ya que se presume es falso.

Giles Carmona habría obtenido un título apócrifo a través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, por lo que fue denunciado; de esta forma se le sigue un proceso, pero este viernes compareció ante las autoridades pues supuestamente habría firmado un documento violando una medida cautelar que se le impuso.

A través de Intolerancia Diario se informó que el amparo supuestamente promovido habría sido firmado por Jesús Giles Carmona, incluso se muestra su Cédula Profesional 9568116.

Se acuso que el ex dirigente estatal del PAN, quien fue cercano a Martha Erika Alonso Hidalgo, habría firmado el documento; sin embargo, se aclaró que no fue así, por lo que logró salir sin problema de la comparecencia, pero su proceso legal continúa.

El documento por el cual tuvo que comparecer este viernes cita: “de las autoridades que señalo como ordenadoras reclamo la orden de citación, presentación, detención o aprehensión, así como el proceso, y/o carpeta de investigación que se ha llevado a espaldas del suscrito por el delito de enriquecimiento ilícito, sin que se me haya dado la oportunidad de presentar prueba alguna dentro de dicha causa penal y por supuesto sin las formalidades esenciales de algún procedimiento, y más aún sin haber sido oído y vencido en juicio, ya que en ningún momento he recibido de manera personal citatorio o notificación de ningún proceso, o carpeta de investigación iniciada en mi contra, dejándome en estado de indefensión, violándose en mi perjuicio mis derechos humanos y garantías jurídicas tutelados en los artículos 14 y 16 de constitucionales, en virtud de que se pretende privarme de mi libertad personal (Sic)”, refiere el documento.

Busca alcaldía de Ocoyucan

El ex líder panista, Jesús Giles Carmona, es actualmente aspirante a la alcaldía de Ocoyucan, pues aunque ya está registrado ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) falta que se valide su candidatura, a más tardar el 3 de mayo.

De cumplir con los requisitos que marca el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP) no habrá problema para que se le otorgue su constancia como candidato a la Presidencia Municipal.

En Ocoyucan, la militancia panista se inconformó con la candidatura de Jesús Giles Carmona, ya que no es originario de esa demarcación, Felipe Soriano Sánchez, reprobó la imposición del ex dirigente estatal de Acción Nacional y acusó que hubo favoritismo por parte de las dirigencias estatal y nacional.