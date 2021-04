Matías Morla, quien era el abogado y socio de Diego Maradona, dijo que Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro del futbol, le “robaron” a su padre y que lo “abandonaron” en sus últimos años.

"Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a (su ex pareja) Rocío (Oliva). Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie”, dijo Morla en una extensa entrevista con el canal América.

“¿No viste que Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Salvo las hermanas lo dejaron todos solos. A Maradona lo abandonaron, se murió solo”, añadió.

Morla aseguró que “Diego nunca estuvo insano” a pesar de que “siempre tuvo problemas con las adicciones”.

Dalma y Gianinna Maradona acusaron a Morla de ser el responsable del armado del equipo médico que está siendo investigado por presunta negligencia en los cuidados.

“Si Maradona resucitara no permitiría que me atacaran a mí. Cuando se murió dijo que los ladrones eran ellas. Con las hermanas éramos sus soles, no ladrones”, insistió Morla.

“Las chicas no me quieren desde que les cortamos las tarjetas de crédito en junio de 2014. Se pelearon porque le robaron“, agregó.

El abogado, socio y amigo de Maradona, su hombre de máxima confianza en los últimos años, dijo que el campeón del mundo en México 1986 no veía el alcohol como “algo divertido”, sino como una vía de escape para sus problemas.

“Cuando llega acá empieza a tener el primer gran problema de su vida, que Rocío lo dejó, no lo pudo superar nunca. Maradona estaba obsesionado, muerto por Rocío. Vos me preguntás qué lo mató y te digo: ‘Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que se está evaluando’. La situación de estar enamorado de una mujer que no lo amaba le dolía”, precisó.

Morla negó que Maradona estuviese “secuestrado” por él, como denunciaron la exesposa del campeón del mundo Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna.

“Las hermanas hablaban todos los días con Maradona. Maradona hizo siempre lo que quiso”, sentenció.

Con información de EFE