A partir de agosto regresarán a clases presenciales 1.7 millones de alumnos desde el nivel básico hasta medio superior de forma escalonada, anunciaron el gobernador Miguel Barbosa y el titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, quienes coincidieron en que un año escolar más a distancia afectaría de fondo al sistema educativo.

Por ello, el regreso a clases será con todos los protocolos sanitarios; no obstante, se calcula que para esa fecha el personal docente y trabajadores de la educación estén vacunados contra Covid-19.

“Un año escolar más no presencial va afectar de fondo al sistema educativo mexicano, un regreso apresurado en el que no estén vacunados los maestros, en el que no estén preparadas las instalaciones, el que no se calcule todo esto, también sería desde nuestra opinión algo que podría provocar reacción, vamos a ver si hay tercera ola después de las vacaciones que ya terminaron de Semana Santa, vamos a ver muchas cosas, muchos factores y es la decisión que se tiene que tomar”, dijo el mandatario poblano.

El titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, refirió que existen retos educativos imprescindibles de atender, es decir, las necesidades del aprendizaje y a las necesidades socioemocionales que requieren presencialidad. A partir de las siguientes semanas, previas al regreso escalonado a clases presenciales, habrá una etapa de preparación para el retorno a las aulas, las que consisten en:

1.- Prever cierre del ciclo escolar: este lunes están en el Consejo Técnico Escolar dialogando con respecto los resultados del periodo de evaluación, sobre la resiliencia que tienen los padres, alumnos y maestros y la empatía que tienen estos procesos.

2.- Seguimiento de acciones solidarias: nadie afuera, nadie atrás.

3.- Formación para atender la diversidad: es importante la preparación para atender la diversidad, las regiones, las escuelas, las condiciones de cada alumno y desde la SEP se tienen que llevar a cabo evaluaciones diagnósticas certeras, atención personalizada, priorizar aprendizajes fundamentales, favorecer la interacción, el aprendizaje colaborativo, socioemocional y la fase compensatoria.

3.- Acondicionamiento de instituciones: se están reactivando los Comités Participativos de Salud e Higiene y todos los protocolos de seguridad y se trabaja en los “Lineamientos para el Regreso Escolar Seguro en Educación Obligatoria”.

Los días lunes y miércoles participarán un grupo de alumnos de forma presencial, los días martes y jueves otro grupo, dependiendo de la letra del apellido paterno; mientras que los días viernes serán dedicados a los alumnos con mayor rezago.

Regreso de alumnos de educación superior

En el caso de los alumnos de educación superior, regresarán siempre y cuando haya un acuerdo entre la SEP y dueños de las instituciones de educación superior, no se trata de una reanudación total de clases, sólo de las actividades académicas que requieran necesariamente de prácticas y quienes estén en fase terminal, se analizarán las carreras profesionales.

Este martes habrá diálogo de la SEP con el Consorcio Universitario y con las instituciones privadas no incluidas en esta agrupación.

¿Quiénes regresan?

1.- Estudiantes que su titulación depende de realizar prácticas de laboratorio o algún tipo de experimento y que ya no puede aplazarse.

2.- Estudiantes que son de semestres terminales y las prácticas son prioritarias porque consolidan su desempeño profesional y no pueden postergarse.

3.- Con decisión voluntaria por parte de las instituciones de educación superior, docentes y alumnos.

Lo que marca el semáforo

El regreso a clases será dependiendo del color de semáforo y las necesidades antes mencionadas, con el diálogo previsto entre autoridades, dueños de instituciones educativas y acuerdo con padres de familia y alumnos.