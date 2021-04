El expresidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, habría sido detenido la tarde de este martes cuando acudía al funeral de su padre, luego de ser señalado por presunto daño patrimonial cuando ocupó el cargo de 2014 a 2018.

Hace una semana, la Auditoría Superior del Estado (ASE), a través de su cuenta en redes sociales, presentó la copia de la denuncia en contra del expresidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, además de algunos de sus funcionarios.

En el mensaje se establece: “En torno a la denuncia presentada en contra del expresidente de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, donde además están involucrados sus tesoreros Sergio Quiroz y Héctor López, también se señaló -en esta ampliación- a quien fue su director de Desarrollo Urbano Edmundo Tlatehui”.

En noviembre del año pasado le fue negado un amparo por parte de la justicia federal al exfuncionario panista.

Además, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó la denuncia penal contra el expresidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, mientras el ayuntamiento sanandreseño inhabilitó cinco años a un exfuncionario de su gestión.

La actual alcaldesa sanandreseña, Karina Pérez Popoca, confirmó la resolución de la Contraloría del ayuntamiento en contra de los exfuncionarios que fungieron en el periodo 2014-2018.

Por un presunto desfalco de más de 42 millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado lo denunció penalmente.

Según las indagatorias fiscales, supuestamente hubo en su administración 2014-2018 operaciones simuladas con 45 empresas.

La denuncia no sólo es es contra Paisano Arias, sino contra diversos exfuncionarios de su administración, investigados por asociación delictuosa, peculado y otros delitos.

Los ilícitos por los que son acusados tienen una pena corporal de hasta 10 años de prisión y 12 años por asociación delictuosa.

La posición de Karina Pérez Popoca

En octubre de 2020, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, declaró a Intolerancia Diario que desde hace dos años había advertido de las presuntas irregularidades de gobierno de Paisano.

Recordó que en la entrega-recepción se asentó lo que a derecho corresponde, porque una omisión recaería en una responsabilidad para las actuales autoridades.

Detalló que el 7 de octubre de 2018, presentaron ante la ASE, Fiscalía y ante el Congreso, una denuncia.

“Lo he dicho en varias ocasiones, yo que viví de cerca un proceso penal que me mantuvo a las puertas de la cárcel, no se lo deseo a nadie, no son venganzas ni persecuciones, por eso debemos ser cuidadosos en el manejo de los recursos económicos de manera transparente”, aseveró.

Señaló que ante las diligencias que tendrán que hacer las autoridades, están abiertos a proporcionar toda la información con que cuenten en el ayuntamiento de San Andrés Cholula.