Durante el noticiero de Grupo Imagen conducido por Ciro Gómez Leyva emitido anoche, se reveló parte de la entrevista hecha al adolescente que acusó de presunto abuso sexual al diputado federal de Morena, Saúl Huerta.

El adolescente, de 15 años, relató a una reportera de Grupo Imagen cómo ocurrió el presunto episodio al interior de un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, así habría intentado negociar el diputado de #Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, con la madre del menor que lo acusó de abusar sexualmente de él en un hotel de la #CDMX: pic.twitter.com/X7dY0MJhex — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

De acuerdo con los audios expuestos por el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el joven fue citado en el lugar para, supuestamente, un trabajo que le ofreció.

El menor explicó que el diputado de Morena le dio un refresco y destacó que este presentaba un sabor amargo, además de que le comentó que rentaría dos cuartos de hotel, aunque al final sólo rentó uno con sola cama.

“Compró un refresco, me lo dio pero sabía amargo, entré al hotel, me dijo que iba a rentar dos habitaciones y cuando llegó sólo rentó una con una cama.”

Al llegar al sitio señalado, la víctima aseguró que al bajar de la camioneta, se comenzó a sentir mareado, tenía dificultades para caminar y se tuvo que acostar porque no se sentía bien.

En el relato, el joven mencionó que el diputado de Morena entró al baño, y cuando este salió, presuntamente lo hizo sin ropa.

"Cuando bajé de la camioneta me sentía mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas, como pude llegue a la habitación y luego luego me acosté porque ya no podía, yo estaba mal. Él se metió al baño y salió desnudo”.

En el audio, el menor de edad recalcó que intentó pararse, pero no podía y fue en ese momento cuando ocurrió la presunta agresión sexual.

Tras lo ocurrido, el joven pidió la ayuda del gerente del inmueble, quien lo resguardó y pidió apoyo policiaco.

Luego de darse a conocer la acusación y detención de Saúl Huerta, el político fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGE) y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

“Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene” este es un fragmento de lo que nos narró el menor que acusó de abuso sexual al diputado de #Morena, Saúl Huerta @SaulHuertaOf. El audio completo lo presentaremos mañana a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/PaQJrLe2Su — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

Sin embargo, debido a que posee fuero federal, fue liberado temporalmente mientras continúan las investigaciones.

Acusan al diputado de comprar el silencio

De acuerdo con la familia del menor, el legislador buscó a la madre de la víctima para ofrecerle dinero a cambio de que “no lo destruyan”.

Anoche, el diputado ofreció una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados en donde aseguró ser víctima de un chantaje e intento de extorsión, además de negar rotundamente dichas acusaciones.

“Hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y la de mi familia, por eso exhorto a las autoridades a que se deslinden las responsabilidades en este caso y se haga justicia. Si alguien está detrás de todo esto iré hasta las últimas consecuencias”.