A diferencia de administraciones anteriores que reintegraban más de 20 millones de pesos al gobierno de la federación al concluir cada año fiscal, el ayuntamiento devolvió únicamente nueve millones 630 mil 925 pesos para alejar el fantasmagórico espectro del subejercicio correspondiente a 2020.

La devolución está arropada por la economía y el rendimiento generados por la alcaldía durante el año previo.

El informe corresponde a la información que mensualmente da el tesorero, Armando Morales Aparicio a los regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda.

Los recursos al corte del 31 de marzo indican que la administración municipal contrató 711 millones de pesos de los programas Fortamun y Fisem.

Se explicó que previo al 31 de marzo se realizó el pago de los recursos federales, "y ha sido esta la administración que menos recursos federales ha reintegrado, esto habla del manejo correcto de los recursos”.

Refrendó que conforme a las reglas de operación se debe gastar, terminar o finiquitar la cantidad antes del 14 de abril, situación que está en desarrollo.

“Estamos reintegrando nueve millones de pesos por concepto de economías y rendimientos".

No existen, dijo, recursos que no se hayan ejercido correctamente, no hay subejercicio y al tener este pago fuerte de fondos federales al último mes del año se genera este resultado en negativo.

Insistió que se pueden comparar las cantidades con otros años para identificar que no existe un comportamiento inadecuado en las finanzas del municipio.