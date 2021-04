Luego que el pasado miércoles se diera a conocer el presunto abuso sexual del diputado federal de Morena, Saúl Huerta, el periodista Ciro Gómez Leyva, dio a conocer el testimonio completo del menor de edad, víctima de la supuesta agresión.

Fue este miércoles cuando el periodista reveló en su noticiero un fragmento de la grabación donde el joven señaló cómo habría sucedido el presunto abuso sexual del legislador, ante lo cual subrayó que en la emisión de este jueves se presentaría la grabación completa.

“Me prometió que entraría a un curso de inglés, que me enseñaría a manejar, que me iba a convertir en su secretario personal”, aseguró.

Sentenció que en la Cámara de Diputados se encargaba de llevar papelería, efectuar depósitos, hacer pagos. En este sentido, señaló cómo fueron los hechos: “Pasamos a un Oxxo, me hizo una recarga porque le dije que necesitaba estar comunicado con mis papás, compró un refresco”.

Declaró ante las cámaras que después de beber el refresco “ya no podía”, ante lo cual se sintió mareado.

“Me dijo que iba a rentar dos habitaciones, una para cada quien; en el momento cuando llegamos a la habitación, nada más renta una con una cama. En ese momento me sentí extraño”.

“Ya me sentía mal, ya estaba mal; nada más llegué y me acosté, ya no me pude levantar”, comentó.

El joven de 15 años, contó que una vez adentro de la habitación el diputado federal por Morena en Puebla, Saúl Huerta, ingresó al baño para luego salir desnudo.

“Cuando sale el diputado, sale totalmente desnudo y se acuesta en mi lado derecho, en ese momento me bajó el pantalón hasta las rodillas, empezó a hacer manipulación con mi pene”, subrayó.

“Hacía movimientos de arriba para abajo, estuvo como 10 minutos; intentaba gritar, no podía, pude voltearme”.

Aquí el testimonio dado a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva: