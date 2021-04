Erika Dinamita Cruz hizo historia este jueves por la noche luego de vencer a la canadiense Jelena Mrdjenovich y ser la nueva campeona mundial de Peso Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés).

La mexicana pertenece a la Guardia Nacional y cumpliendo su promesa de ir con todo por el campeonato, supo resolver los desafíos que le puso enfrente la ahora exmonarca.

Érika Cruz, con una marca de 13-1, (3 KOs) supo llevar el ritmo de la pelea, pues con todo y la amplia experiencia de Mrdjenovich, la canadiense jamás supo descifrar la forma de neutralizar los golpes aztecas.

La pelea se detuvo en el séptimo capítulo cuando el referí decidió que debía detener ante una grave herida junto al ojo derecho de la canadiense.

Tras una gran exhibición de siete rounds en la Academia Militar West Point (Nueva York), Dinamita Cruz salió avante y con tarjetas 70-63, los tres jueces decidieron que la mexicana se llevara el cinturón.

