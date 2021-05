"La decisión de cerrar el Centro Histórico corresponde al ayuntamiento de Puebla, esto no tiene nada que ver con la clausura a las obras por parte de la Secretaría del Medio Ambiente" refirió el gobernador, Miguel Barbosa.

En conferencia de prensa, recordó que la empresa responsable de las obras, Galber, no cumplió con los permisos necesarios, por ello es que quedaron clausuradas, pero eso no tiene que ver con el cierre de las calles 8, 10 y 12 Poniente, por lo que el ayuntamiento de Puebla tendrá que decidir su apertura o en su caso que las calles sigan cerradas.

“Las clausuras, los sellos que se impusieron por la Secretaría del Medio Ambiente tiene que ver con la falta de requisitos, la falta en el cumplimiento de una serie de requisitos, que los cumplan y nosotros, a través de la dependencia encargada se otorgaran los permisos correspondientes, no sé si estén cerradas las calles, es un tema del gobierno municipal”, dijo el mandatario local.

El gobernador recordó que a pesar de la advertencia de que no tenía los permisos ambientales la firma responsable decidió iniciar las obras, por lo que ante esta situación el gobierno del estado tuvo que actuar.

Reiteró que la empresa debe cumplir con los permisos ambientales y entonces sin problema arrancar las obras, mientras tanto resaltó es única responsabilidad del ayuntamiento de Puebla decidir abrir el paso a los automovilistas y peatones.

Caso Andrés Roemer

En otro punto, el gobernador reiteró que Andrés Roemer tiene cerradas las puertas de Puebla, tras la orden de aprehensión en su contra por los presuntos casos de abuso sexual. Sostuvo que la Ciudad de las Ideas es un tema auspiciado por TV Azteca, por lo que la empresa no le ha comunicado si se continuarán los eventos en la entidad.

“Tenía que haber una definición de autoridades y del Poder Judicial (…) nosotros estamos perfectamente claros, Roemer no volverá a Puebla hacer un evento para el gobierno, así se simple, ni como Ciudad de las Ideas ni en cualquier evento. Respecto a la Ciudad de las Ideas no he hablado con la fundación de TV Azteca”, dijo.

Y es que, se dio a conocer que un juez giró orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer, debido a las diversas denuncias por presuntos casos de abuso sexual. El tema fue solicitado por la Fiscalía de la Ciudad de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también congeló sus cuentas tras detectar un posible delito en el manejo de sus recursos económicos, aunque el tema principal de la orden de aprehensión es por el presunto delito de violación cometido dos veces en agravio de una mujer, aunque hay muchas más quienes afirman haber sido agredidas sexualmente.

Revisan estructura de puentes

En otro punto, el gobernador refirió que se revisará la estructura de los puentes de Teziutlán y de Tecamachalco, los que tienen graves deficiencias que pondrían en riesgo a los ciudadanos.

Reiteró que en el caso de la capital poblana ya se tiene un estudio por parte del Colegio de Ingenieros, pero ahora se actuará en al interior del estado para evitar que pasen accidentes que pongan en riesgo a las personas.

“Ya lo tenemos, el dictamen del Colegio de Ingenieros para todos los temas de los asuntos estructurales, pero lo vamos a volver hacer y eso incluye el puente de Teziutlán, de Tecamachalco y otros chiquitos que se hicieron”, dijo.

Habitantes de Teziutlán denunciaron la falla en la estructura de los puentes por lo que pidieron la intervención del gobierno del estado, las obras fueron realizadas en el gobierno de Rafael Moreno Valle.