En Los Ángeles, California, una mujer estadounidense agredió verbalmente a un policía latino, acción que ya es considerada un ataque racista. Un video muestra cómo un ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles marcó el alto a una conductora por conducir con el teléfono en la mano. El oficial se acercó al vehículo y fue entonces que inició el ataque.

La mujer afirmó que grababa a la gente “porque eres un asesino” y cuando éste le mencionó que no podía usar su celular mientras manejaba y le solicitó su identificación, ella le dijo que era ciudadana legal y maestra.

“Siempre vas a ser mexicano. Nunca serás blanco, lo sabes, ¿verdad?”, dijo la mujer.

NEW: "You're always gonna be a Mexican, you'll never be white, you know that?"

A Latino LASD deputy sent me his bodycam video of a woman claiming to be a teacher launching into a racist tirade against him when he pulled her over in San Dimas. She repeatedly calls him a murderer. pic.twitter.com/Cc8jSVenCQ