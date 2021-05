Finalmente, se confirmó y Carlos Hernández Hernández, fue designado oficialmente como el candidato sustituto del aún diputado federal Saúl Huerta Corona por el Distrito 11 del municipio Puebla. Carlos Hernández es uno de los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, por lo que fue postulado y aprobado por unanimidad por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, forma parte del movimiento lopezobradorista desde la elección presidencial de 2006, cuando fue coordinador sectorial de jóvenes.

Extraoficialmente, versiones señalan que el objetivo de enviar a Carlos Hernández, con un perfil sin antecedentes negativos, es aminorar la mala imagen que causó el escándalo de acusaciones por presuntos abusos sexuales cometidos por Saúl Huerta.

Cabe destacar que el nombre que aparecerá en la boleta durante la elección del 6 de junio será el de Saúl Huerta, debido a que el INE ya tiene las boletas impresas y no puede hacer cambios.

Anteriormente, el ahora candidato, ya había buscado la candidatura del Distrito 11, donde fungió como coordinador de representantes de casilla en la elección de 2018, pero fue descartado para entregar la postulación de Saúl Huerta Corona.

Asimismo, para la elección de este año, ya estaba registrado como candidato a diputado local del Distrito 17, avalado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Sin embargo, tuvo que ser dado de baja para ceder la posición a la activista Lizeth Mejorada, a fin de que Morena pueda cumplir con la paridad de género.

Al respecto, la senadora de la República, Nancy de la Sierra, afirmó que Morena y el PT podrían perder la elección en el Distrito 11 de Puebla, debido a que el nombre de Saúl Huerta aparecerá en las boletas.

Por lo tanto, pidió a la ciudadanía ser conscientes de que su voto no será para el actual diputado, al tiempo de reconocer que Morena no ha hecho nada por informar que ya no es candidato.

“Lo que tenemos que decirle a la ciudadanía es que a este señor le vamos a poner un parche, pero por su actuar”, profirió.

El procesado

El diputado por Morena, Saúl Huerta, buscaba reelegirse, pero tuvo que renunciar a la candidatura ante las presiones de haber sido denunciado por presuntos abusos sexuales contra de tres menores.

Asimismo, fue separado de su bancada desde el pasado 30 de abril y se mantiene el proceso de desafuero en su contra para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Fue el 28 de abril, la Cámara de Diputados abrió el proceso de desafuero contra Saúl Huerta y dos días más tarde, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió la alerta para detectar si pretende abandonar el país.

El pasado 21 de abril, Saúl Huerta fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en un hotel de la colonia Juárez de la capital del país, por haber realizado un presunto abuso sexual a un menor de 15 años.

Posteriormente fue trasladado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, donde permaneció unas horas, para ser liberado al utilizar su fuero constitucional.

Sin embargo, la FGJCDMX abrió una carpeta de investigación en su contra.

Saúl Huerta, ha negado las acusaciones en su contra y aseguró que fue liberado porque la autoridad no encontró pruebas que lo inculparan.