Arropado por miles de de personas que creen en la verdadera opción de progreso para Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce refrendó su compromiso político con las personas del Barrio de Jalaxingo, pues cuenta con el respaldo de la gente que lo vio nacer y crecer.

Es así que el oriundo de San Mateo Tlaixpan, una vez más está respaldado por su gente y al mismo tiempo comprometido, el progreso se ve, el desarrollo que desde 2008 empezó con Inés Saturnino, ya nadie lo puede parar.

Por su parte López Ponce, agradeció todo el cariño y simpatía de las personas que ven en él, la opinión verdadera para transformar una vez más el municipio de Tecamachalco.

En su mensaje, Inés Saturnino dijo: "La experiencia que tenemos, necesitamos llevarla a la práctica, hoy no venimos a improvisar, porque para experimentar hoy vemos a las actuales autoridades, que no hacen nada y el atraso en el que estamos no puede continuar".

Hoy trabajaremos en la educación, la salud, la reactivación económica, infraestructura, deporte, cultura y lo más impresionante "la seguridad pública de Tecamachalco y solo lo podemos lograrlo si participas y votas este 6 de junio por PSI y Compromiso por Puebla".