Previo a la Gran Final de Ida del Torneo Guard1anes 2021 entre Santos Laguna y Cruz Azul, el cantante Pablo Montero se robó la noche de forma peculiar, pues se equivocó en un par de ocasiones, al momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, en el TSM.

Pablo Montero, originario de Torreón, Coahuila, y aficionado al cuadro de los Guerreros, se presentó en el TSM Corona con traje de charro, de color blanco acompañado de moño verde con el nombre Santos, y entonó el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia previa al primer partido de la gran final de este Guard1anes 2021.

Sin embargo, al momento de cantar el himno, Montero confundió algunas palabras como “ciño patria”, en lugar de “ciña oh patria” y “pienso patria” en vez de cantar “piensa oh patria”.

La frase que se llevó la noche, las burlas y hasta memes fue cuando el cantante mencionó “en el dedo tu eterno destino”, cuando lo correcto es “en el cielo tu eterno destino”.

