El senador de la República, Alejandro Armenta Mier, rechazó haber impuesto candidatos, al aclarar que no tiene cargo ni en el Comité Nacional o el Consejo Estatal de Morena. Señaló que su comportamiento ha sido de lealtad hacia los candidatos: “Si hubiera sido [Gabriel] Biestro, él sería mi candidato”.

En un encuentro con medios al señalarle que se le acusa de haber influido en el proceso interno de Morena, de tener ya sus diputados, precisó: “Yo soy respetuoso, sin duda el partido vivió un momento muy importante, está naciendo como partido, tiene por delante un enorme reto de construir una gran institución electoral que sea competitiva; lo único que hice fue contribuir en el marco de la ley. No tengo representación partidaria, no soy miembro del Consejo Estatal de Morena”.

“Soy un militante inscrito desde 2017, llevó cuatro años como militante, no llegué en el 2018 a ser candidato, ni soy fundador de Morena, ni soy arribista del mismo como algunos se pueden ubicar.”

Armenta Mier indicó que es un compañero de Morena que decidió "sumarse siendo diputado federal" en el primer año de la legislatura, y su ingreso no obedece a la designación de una candidatura: “No llegué a ser candidato en 2018, 2019 y algunos en 2021, yo creo en el proyecto de Andrés Manuel [López Obrador], y sin ser dirigente estatal ni nacional, me he comportado con lealtad [...] Lo que nos falta en Morena es tener vida orgánica e institucional para ser un partido altamente competitivo.”

Al insistirle sobre su presunta vinculación con los conflictos internos, expresó: “Las pugnas que hay en Morena para mí, son ajenas, porque me he dedicado a trabajar por el partido a nivel nacional, y aquí en Puebla, una vez que el partido definió a sus candidatos he manifestado mi apoyo y respaldo".

“Apoyo a Claudia [Rivera] porque es la candidata del partido, y es un acto de lealtad, pero si hubiera sido Biestro, mi candidato sería él, o cualquier otro, soy respetuoso".

Del papel del Ejecutivo en el proceso, aseguró: “El gobernador Luis Miguel Barbosa, reconozco que no está metiendo las manos en el proceso interno, está preocupado por atender el desarrollo de la entidad, está haciendo su tarea institucional”.

Necesaria la reforma

Del actual proceso el senador de la República precisó: “La elección nos deja una lección real, y una reflexión que ha hecho el senador Ricardo Monreal, es que se tiene que ir a una reforma con dos propósitos, proteger los derechos político partidarios de los militantes de cada partido, y proteger el derecho supremo de votar y ser votado de los ciudadanos, de manera constitucional".

“Dados los acontecimientos en la elección que estamos viviendo que serán los dos temas, además de que tenemos que llegar a la modernidad en el uso de las tecnologías. El Covid sacudió a las instituciones en el mundo, y hoy se obliga a utilizar la tecnología, ya en el Senado se legisla virtualmente, situación que tecnológicamente ya se podía, pero políticamente no se aceptaba”.

Comentó que el voto electrónico tiene que ser una opción salvaguardando y cuidando las garantías de que la democracia se respete en los ciudadanos.

“La lección es que debemos trabajar en una reforma electoral que garantice al ciudadano su derecho constitucional, por encima de los vaivenes partidarios y por encima de las desviaciones que pudiera haber en los órganos electorales.”

Reconoció que hasta ahora ningún partido de se escapa a la situación de disputa en un proceso electoral: "Me ha tocado ver muchas elecciones donde los militantes no quedan satisfechos, y 2021 es una de tantas elecciones donde los procesos electorales no dejan contentos a los simpatizantes o militantes, por eso la reforma tiene que abordar a los partidos, la ley no puede permitir que un partido violente los derechos humanos partidarios de un ciudadano.”

“La ley ya permite que un ciudadano sea candidato sin partido, pero la ley no protege a un militante o simpatizante de un partido. En el actual proceso hubo inquietudes de los militantes que no los dejaron satisfechos, por eso los legisladores estamos obligados a revisar el marco normativo y a corregir los marcos normativos, nosotros vamos a construir una propuesta que salvaguarde los derechos político partidistas de los militantes de los partidos.”

“No es un tema exclusivo de Morena, sino de todos los partidos, para los militantes que sufrieron exclusiones”.