"No deben desaparecer las instituciones protectoras del derecho a la información", ya que sería un severo retroceso a la democracia en México, camino que ha costado mucho trabajo a lo largo de los años, coincidieron especialistas en la materia durante el conversatorio El Derecho a Saber, organizado por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla.

En el encuentro por videoconferencia, coincidieron el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) Adrián Alcalá Méndez; Leopoldo Maldonado, director de Article 19 y Lilia Vélez, académica de la Ibero-Puebla.

Los especialistas en temas de transparencia, hicieron referencia a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la desaparición de organismos autónomos como el INAI.

Asimismo coincidieron en señalar que los sujetos obligados que son entidades del Estado, aún se resisten en la entrega de información, sino no se tendría que recurrir a estos organismos para acceder a documentos.

La demanda

Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, indicó que los derechos humanos no son una concesión del Estado y el derecho a la información es un vínculo para poder lograr otro.

Recordó casos emblemáticos de acceso a la información como los crímenes de Tlatelolco, Ayotzinapa, Acteal y Atenco, así como los de descubrimiento de corrupción como Odebrecht, el tema Duarte o la llamada Estafa Maestra.

Señaló que dichos temas ejemplifican la importancia de la garantía al derecho a la información, memoria archivística para publicitar la información.

Reveló que a las plataformas de transparencia del INAI llegan hasta mil 500 solicitudes de información al día para los más de 8 mil sujetos obligados del país.

Asimismo hay hasta 19 mil registros para la solicitud de información en temas de violaciones derechos humanos y 192 mil con la palabra construcción.

Señaló que incluso el marco de la pandemia, ha continuado con su labor con la entrega de diversa información, como contratos de vacunas AstraZeneca, Pfizer y Cansino.

La trampa

Por su parte, Leopoldo Maldonado, directivo de Article 19, señaló que el país se encuentra en un contexto muy complejo, sin embargo afirmó que sistema mexicano de transparencia es un modelo a nivel internacional, con todo un sistema para la garantía y protección.

“La democracia se basa en la transparencia y acceso a la información y las sociedades tienen la demanda implícita de que crezca”, dijo.

“Si no hay transparencia en México, argumento tramposo para desaparecer el INAI, es que el gobierno no ha cumplido con su tarea”, aseveró.

Indico que el organismo autónomo, debe garantizar que las plataformas de transparencia, pero si no colaboran, el sistema no funciona, “así de sencillo”, dijo.

“Es tramposo alegar que no sirve de nada el órgano garante, cuando las instituciones han socavado el derecho a la información (…) no es casual que se tenga que recurrir a estos organismos, cuando la transparencia no es proactiva”, insistió.

Comentó que esta situación va a ser el enemigo a vencer, ya que la transparencia debe redundar en la rendición de cuentas, en la justicia.

“Debe haber una política verdadera de Estado para loa apertura de datos, por lo que se deben abrir archivos de Sedena, Marina, Secretaría Federal”, sostuvo.

La democracia

Al respecto, Lilia Vélez, señaló que en la cultura democrática es fundamental la transparencia, que hace falta ya que México viene de un proceso de transición a la democracia.

“INAI es ejemplo a nivel internacional y un marco jurídico de primer nivel, hace falta avanzar en actores estatales y federales en acceso a la información”, sostuvo.

“El discurso de que las instituciones autónomas no sirven para nada y no ha hecho nada, ponen en riesgo los avances en la construcción de parte de los ciudadanos, lo que se pretende desaparecer de un plumazo”, dijo.

De este modo, dijo que se debe hacer un rescate de la historia, para que los ciudadanos estén conscientes que se puede volver a los gobiernos autoritarios.

“Para darnos cuenta de lo que hemos avanzado y perfeccionarlo. Si no hay voluntad política es difícil y las batallas son largas”, dijo en referencia al acceso a la información.

“La instituciones autónomas son consideradas una suerte de redes transversales de rendición de cuentas, porque hunden las raíces en la sociedad civil. No teníamos datos en el pasado o los que teníamos era los que el poder quería dar, es importante que lo valoremos”, dijo finalmente.