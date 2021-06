Este viernes dio inicio la Eurocopa 2020, evento que se pospuso el año pasado debido a la pandemia de coronavirus. El partido inaugural, en el Estadio Olímpico de Roma, la selección de Italia inició su camino en el torneo ante su similar de Turquía.

Previo al primer juego de la competición, la Eurocopa 2020 tuvo una gran ceremonia acompañada de la inigualable voz de Andrea Bocelli.

Ya en la cancha, el dominio por parte de los Azzurri se apreció desde el arranque del juego, mientras que el cuadro otomano armó una auténtica muralla.

El partido se mantenía en dicha sintonía en la que hasta el silbante se ganó el coraje de los italianos, pues al menos en tres jugadas se pudo haber marcado penal, pero ninguna se pudo comprobar, por lo que el primer tiempo se fue 0-0.

En el segundo tiempo, Italia se fue con todo al abordaje y por fin rindió frutos cuando al 52', un centro violento del futbolista de Sassuolo, Berardi golpeó el cuerpo de Demiral para poner el 1-0 en propia meta.

Cabe destacar que por primera vez en una Eurocopa, la primera anotación del certamen fue por un autogol.

Con el envión anímico de su gente, Italia no soltó el acelerador y el segundo tanto llegó en los botines de Ciro Immobile, quien aprovechó un rechace del arquero turco para poner el 2-0.

El último gol fue una obra de arte, pues Lorenzo Insigne aprovechó un pase filtrado y con la parte interna del pie derecho soltó un disparo con un efecto espectacular para poner el definitivo 3-0.

⏰ RESULT ⏰



⚽️ EURO 2020 opens with a bang!



🇮🇹 Immobile & Insigne on target as Italy start with emphatic win in Group A...

🇹🇷 Turkey remain winless against the Azzurri @azzurri = your team to watch? 👀#EURO2020