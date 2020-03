Tras la reunión sostenida por los 55 selecciones que conforman la UEFA, se determinó que debido a la situación que atraviesa el mundo por el coronavirus o Covid-19, la Eurocopa 2020 se aplazará un año y se disputará en 2021 en las mismas fechas.

A través de sus redes sociales, la UEFA emitió un comunicado en el que expuso que ante los casos que viven en diversas partes del continente europeo y buscando evitar una presión innecesaria en los países que albergarán el torneo, optaron por aplazar el torneo.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇