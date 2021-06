La noche del 12 de junio de 2021 quedará en la historia y en el corazón de los fanáticos mexicanos del Ultimate Figthing Championship (UFC), pues por primera vez, un campeón de la marca más reconocida de las artes marciales mixtas es mexicano por nacimiento.

En el evento coestelar del UFC 263, el campeonato del peso mosca estaba en juego cuando el mexicano, Brandon Moreno (19-5-2) buscaba arrebatarle el cetro al brasilieño Deiveson Figueiredo (20-2-1).

MEXICO, YOU HAVE A NEW CHAMPION 🇲🇽🏆 @TheAssassinBaby #ANDNEW #UFC263 pic.twitter.com/kPqwVgSmrS