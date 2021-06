Este fin de semana, Puebla albergará dos fechas de la temporada 2020-2021 de la Fórmula E en el Autódromo "Miguel E. Abed".

Mientras que para la mayoría de las escuderías, Puebla será una experiencia nueva, para la escudería Audi Sport ABT Schaeffler, será una carrera en casa, pues a poco menos de una hora se encuentra la planta más joven del Grupo Audi en San José Chiapa.

