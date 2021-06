A un mes de que concluya el último periodo de sesiones de la LX Legislatura, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez Sandoval, exigió al Congreso no seguir retrasando la discusión en comisiones de la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En entrevista previa a la sesión ordinaria, la legisladora expresó que, desafortunadamente, la Junta de Gobierno y Coordinación Política no ha cumplido con los tiempos pactados con los colectivos feministas, en el mes de diciembre de 2020, demostrando una falta de voluntad política.

Recordó que un paso fue la realización del Parlamento Abierto, pero hubo un retraso en la entrega de la relatoría con las conclusiones de este ejercicio, así como del inicio de la discusión en las comisiones legislativas involucradas.

“Solamente se están dando largas y es lamentable que no se cumplan los acuerdos firmados por la Junta de Gobierno con la sociedad organizada y en ese sentido esperemos que se agilicen los tiempos […] Si hubieran tenido voluntad política desde el principio esto no estaría pasando y no estaríamos sobre tiempo”, indicó la legisladora.

La legisladora por Morena confió que los diputados locales agilizarán el proceso para la discusión de la despenalización del aborto.

Proponen modificaciones a Ley Electoral

En la sesión, el diputado Arturo de Rosas Cuevas dio lectura al punto de acuerdo por el que se solicitó exhortar respetuosamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, con base en sus atribuciones, proponga ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una serie de reformas que incidan en la Ley General de Partidos Políticos, respecto a que las organizaciones ciudadanas que quieren constituirse en partidos políticos puedan presentar solicitudes de registro ante las instancias competentes, posterior al desarrollo de cada elección prevista cada tres años.

El legislador expuso que el porcentaje que deban mantener para no perder su registro como partido político, sea de por lo menos el 4 por ciento de la votación total emitida en cualquiera de las elecciones en las que participen, pudiendo solicitar un nuevo registro, hasta después de transcurrido un proceso electoral ordinario, ya sea federal o local.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

En tanto, el diputado Armando García Avendaño leyó el punto de acuerdo por el que solicita exhortar al titular de la Secretaría de Educación en Puebla generar una mesa de diálogo con el personal docente que forman parte del subsistema local de Telebachilleratos Comunitarios, que se consideran afectados por no haber sido convocados a examen de promoción, o que realizaron el examen obteniendo como resultado suficiente, y que a la fecha no han tenido un incremento de horas que los revalorice y dignifique su labor educativa, conforme a los procesos de selección y demás disposiciones aplicables para su promoción y reconocimiento, entre otros resolutivos.

Finalmente el diputado Abundio Sandre Popoca dio lectura al punto de acuerdo por el que solicitó exhortar al gobernador del estado, Miguel Barbosa, y a las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial en el estado, a la Subsecretaria para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno de Puebla, a los ayuntamientos de Puebla, Cuautinchan y Amozoc que fijen una fecha y hora para otorgar audiencia al colectivo "Defensores del Último Pulmón de Puebla”.

Señaló que la sociedad, a través de los grupos defensores del medio ambiente, ha solicitado un acercamiento con las autoridades competentes para tratar ese asunto con la intención de abordar temas como la derogación total del programa parcial de desarrollo urbano de la zona, privilegiar el bien para salvaguardar este ecosistema, elaborar un programa de ordenamiento ecológico, entre otros.