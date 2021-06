El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina Nacional de Inteligencia, difundió este viernes un reporte sobre 143 avistamientos de lo que llamó “fenómenos aéreos no identificados”, registrados desde 2004 y que han sido investigados por personal del Pentágono.

Según el documento, de estos, 18 casos posiblemente demuestran capacidades tecnológicas, como propulsión y aceleración, que no están relacionadas con avances en aeronáutica registrados por Estados Unidos, China, Rusia o alguna otra nación.

Los registros fueron capturados cerca de bases militares, debido la gran cantidad de sensores instalados en las áreas y se especifica que, dentro del material, hay tres videos de fenómenos aéreos tomados por la Marina y que fueron observados por pilotos.

El informe señaló que el resultado es “inconcluso” y que existen pocos datos para establecer al origen de los objetos. Por el momento, se han puntualizado 5 posibles explicaciones: aeronaves desarrollada por poderes rivales como Rusia o China, tecnología clasificada por Estados Unidos, fenómenos naturales, globos meteorológicos y “otra categoría” la cual no descarta tecnología extraterrestre.

La publicación obedece a una petición del Congreso para divulgar reportes no clasificados de presuntos OVNIS. No obstante, el informe evitó abordar este término con la finalidad de eliminar el estigma que puede acarrear, para exhortar a los pilotos a reportar los avistamientos y para lograr captar la atención de la comunidad científica, indicó The New York Times.

El reporte fue publicado en internet y entregado a las comisiones de inteligencia de las dos cámaras del Congreso con un apéndice secreto. Los legisladores tuvieron una charla informativa sobre la investigación.

La subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, dijo que se resalta el problema de los peligros para vuelos en áreas de pruebas y sus alrededores, así como para los entrenamientos militares. Hicks ordenó a los máximos funcionarios de inteligencia y seguridad del Pentágono establecer medios más formales para coordinar la recolección, el reporte y el análisis de información sobre estos avistamientos.

Con información de agencias y NYT.