Con seguimiento a los protocolos de sanidad ante el Covid-19 permiso de la Secretaría de Gobernación estatal y supervisión de Protección Civil Municipal, los mil 021 trabajadores de la empresa Mondelez (coloquialmente conocida como Chicles Adams) celebraron este domingo una asamblea extraordinaria en la que, con 980 votos, fue ratificado Ramiro Vázquez López, como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Productos Mondelez S. de R. L. de C. V.

La votación, que se dio en bloques de 200 personas como máximo, entre las 08:00 y 13:40 horas del 4 de julio, reafirmó la decisión mayoritaria de los trabajadores, que el pasado 8 de noviembre de 2020, eligieron a Vázquez como su líder sindical para un nuevo periodo.

En entrevista, el secretario general del Sindicato Único de Mondelez informó que esta agrupación ya está desafiliada, desde hace un año, de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Froc).

“Desde la llegada de René Sánchez Juárez, la federación no solamente no defendió a los trabajadores de Mondelez, sino que además funcionó como esquirol para entregar conquistas laborales que se consiguieron con mucho esfuerzo. Yo lo retó a que nos presente siquiera un indicio de alguna cláusula, una sola, que haya ganado para nuestro contrato colectivo de trabajo. No lo hay.

“Sin embargo, le recuerdo que con él perdimos utilidades, que eran de las mejores del estado de Puebla, prima dominical, que era de 187 por ciento, premio de puntualidad, bajó el salario a los eventuales y su prima vacacional a la mitad, por si se le ha olvidado, porque a nosotros no”, sentenció el secretario general del Sindicato Único de Mondelez.

Vázquez López aseguró que el dirigente de la Froc ha emprendido una campaña de desinformación y de difamación, con la intención de continuar con privilegios económicos, con base en presiones ante la empresa Mondelez, pero no tiene ningún tipo de representación “ni jurídica, ni moral, ni laboral”.

Actualmente, agregó, está ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación el proceso de la toma de nota.

“Afortunadamente, en Modelez estamos trabajando bien con la empresa, las utilidades de 2020 fueron pagadas el pasado 9 de mayo de 2021, y estoy muy orgulloso del comportamiento de mis compañeros. No vamos a distraernos por las difamaciones de Sánchez Juárez, pero sí vamos a contestar cada una, en el mismo tono, con pruebas y con la ley en la mano”, advirtió.