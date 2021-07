Luego de un agridulce debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un par de encuentros muy reñidos, este domingo 25 de julio, el deporte mexicano agregó un nuevo capítulo en su historia en la justa veraniega con el triunfo del equipo de softbol femenil, quien venció 5-0 a su similar de Italia.

La novena mexicana por fin pudo sacar la potencia en el bateo ante un conjunto italiano que poco pudo hacer en el pitcheo dentro del Estadio de Beisbol de Yokohama.

Después de tres juegos con alta exigencia desde la primera entrada, Dallas Escobedo demostró su calidad en el pitcheo manteniendo a México en blanco durante todo el juego y sólo permitiendo un hit en las siete entradas.

Mientras el picheo hacia su labor, la novena azteca se puso adelante en la pizarra con un doblete de Chelsea González en la segunda entrada.

Para la tercera entrada, Dallas Escobedo volvió a blanquear a las europeas, mientras que Sydney Romero conectó un cuadrangular en solitario para poner el 3-0 en la pizarra.

🇲🇽🥎🔥 Ace performance for Dallas Escobedo against Italy! 7⃣ IP 1⃣ H 0⃣ ER 4⃣ SO #Olympics #Softball #Tokyo2020 pic.twitter.com/RlXjkrjV9U

Luego de una cuarta entrada pareja para ambas novenas, el juego se definió en la quinta entrada cuando México sacó toda la explosividad con un jonrón de Annisa Urtez y otro más por cortesía de Britanny González.

Con un marcador de 5-0 y con la moral por el cielo, la novena mexicana aguantó la presión y terminó por celebrar su primer triunfo en Tokio 2020 y una victoria que quedará guardada para la historia del deporte olímpico mexicano.

🇲🇽🇲🇽🇲🇽Historic first win in the Olympics for Mexico!!! #Softball #Tokyo2020 pic.twitter.com/NDF1jczYzE