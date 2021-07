Nuevamente se frustró el proceso legislativo para concretar el retiro de la inmunidad procesal a los diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta, junto al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona.

También, quedaron pendientes las ratificaciones de Rogelio Ramírez de la O para la Secretaría de Hacienda y de Roberto Salcedo para la Secretaría de la Función Pública.

La presidenta de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, informó a los senadores y diputados federales que la reunión citada a las 17:00 horas de este lunes se suspendía por la carencia de acuerdos, sin fijar una nueva fecha.

La agenda que se prevé, establece que se analizarán “los actos relativos al procedimiento de declaración de procedencia SI/LXIV/DP/03/2021, relacionada con el C. Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión”.

Además, se incluyó que “los actos relativos al procedimiento de declaración de procedencia SI/LXIV/DP/01/2021, relacionada con el C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión. Los actos relativos al procedimiento de declaración de procedencia SI/LXIV/DP/02/2020, relacionada con el C. Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos y los actos relativos a la ratificación del nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor del C. Rogelio Ramírez de la O, como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dice el dictamen.

