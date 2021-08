El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) desechó el recurso interpuesto por Morena para anular la elección a la diputación local en el Distrito 26 con cabecera en Ajalpan, y ratificó el triunfo de la coalición "Va por Puebla", integrada por PRI-PAN-PRD, que representó el priista Adolfo Alatriste Cantú.

Durante la sesión del pleno, el magistrado Adrián Rodríguez Perdomo dio cuenta de la sentencia en el juicio 011/2021, interpuesto por Morena para anular la elección municipal, con el argumento de la violencia en Miahuatlán y Coyomeapan, donde se robaron las urnas.

En la ponencia, el magistrado reconoció que el pasado 6 de junio se registró el impedimento para la instalación de casillas en Santiago Miahutlán, mientras en Coyomeapan se relazó la votación pero se robaron las urnas.

Señaló el tribunal tuvo conocimiento de los hechos, principalmente de Miahuatlán donde no se pudo celebrar la elección, pero aclaró que fue sólo uno de los municipios en los que la elección se suspendió, y el porcentaje de casillas no instaladas no llegó al 20 por ciento, que es lo que establece la ley para que se pueda declarar la nulidad de una elección.

Del caso de Coyomeapan, después de la votación y el conteo de votos, se robaron 20 urnas del lugar, pero quedaron las actas, mismas que al ser cotejadas más de dos, indicaron que la votación debe respetarse.

En su ponencia que fue aprobada por el pleno, se señala que sólo hubo uno de los 11 municipios donde no pudo llevarse a cabo la votación y se tienen computadas el 93.5 por ciento de las actas, de esta manera no existen elementos legales para la nulidad de la elección.

Por unanimidad, se dio el triunfo a Adolfo Alatriste Cantú, quien rendirá protesta como diputado local el próximo 15 de septiembre.