Este 8 de agosto de 2021 se cumplió el peor escenario posible para millones de fanáticos del Fútbol Club Barcelona, pues el astro argentino, Lionel Messi realizó una rueda de prensa donde confirmó su salida del conjunto culé, cuadro en el que creció, debutó y se inmortalizó.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Acompañado de su familia, sus compañeros y leyendas del equipo, el futbolista, de 34 años, realizó dicha conferencia que se vio marcada por la tristeza de un adiós muchas veces imaginado, pero jamás pensado en la realidad.

Después de 21 años y 17 temporadas en la máxima categoría con el FC Barcelona, Lionel Messi no pudo contener el llanto al confirmar su adiós en el que aseguró que lo más doloroso de esta situación es no poder hacerlo con los aficionados.

Al ser cuestionado sobre su continuidad dentro del cinco veces campeón de la Champions League, aseguró que no estaba preparado para irse del cuadro culé; esta respuesta fue tal que afirmó sentirse en el momento más oscuro de su brillante carrera.

"Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Cuando me lo dijeron me bloqueé. Ha sido una jarra de agua fría. He tenido momentos duros y difíciles. Siento mucha tristeza, no me lo esperaba. Siempre fui de frente. Siento tristeza. Aún estoy asimilándolo.

En ese sentido, reiteró que de su parte hizo todo lo posible por mantenerse en el cuadro blaugrana, incluso reducirse la mitad de su suelo.

Sin señalar culpables, destacó el fair play financiero de La Liga, motivo principal por el cual le fue impedido quedarse más tiempo en el equipo que lo acobijó desde que tenía 13 años.

"No sé el Barça, pero yo hice todo lo que pude por seguir. Me bajé la ficha a la mitad. Yo quería quedarme. El año pasado lo tenía decidido, pero éste no. Y nadie me pidió nada más. No se pudo hacer. Estaba todo arreglado, pero por el tema de LaLiga no se hizo. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más. Escuché muchas cosas que no son verdad. Yo quería continuar. Estaba todo acordado".

Por otro lado, Lionel Messi destacó que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain “es una posibilidad”.

“Todavía no tengo nada cerrado pero sí que estamos hablando”.

Finalmente, se dijo agradecido con el FC Barcelona por todo lo que le ha dado en más de la mitad de su vida.

Leo Messi: "Estoy agradecido con la carrera que tuve en el Barça" 💙❤ pic.twitter.com/nq5AQamEwk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Reiteró que esto no es un adiós, sino un hasta luego, dejando en claro que buscará volver al Camp Nou.

❝No es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça❞



𝐿𝑒𝑜 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖 💙❤ pic.twitter.com/MVL54atayv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Después de la rueda de prensa en la que soltó un sinfín de lágrimas, en un acto privado, Lionel Messi tuvo una foto muy especial en la que posó con los 35 títulos que ha ganado al lado del equipo catalán.

Un legado único pic.twitter.com/DEVj8PrL13 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Lionel Messi además de ser considerado por millones como el mejor jugador del mundo, es el máximo goleador histórico del FC Barcelona y el futbolista con más partidos defendiendo la camiseta blaugrana con el club con 672 goles en 778 partidos en todas las competiciones.

Palmarés de Lionel Messi con el cuadro culé