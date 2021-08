Para los que gustan del teatro, se alista el estreno de The Prom. El musical traído desde Broadway para México, de la mano de los productores Marte Calderón y Chema Verduzco, The Prom México, se estrenará en el mes de octubre en el CCT2 en la Ciudad de México.

Con un doble reto, primero por la pandemia y segundo por la temática del musical, cabe decir que esta obra es su primer gran producción en la Ciudad de México, de los productores Marte Calderón y Chema Verduzco.

“Estamos listos para sorprender al público mexicano, nunca se ha visto nada igual y a todos les encantará”, comentaron los productores.

De la obra

The Prom México aseguran sus productores, será un éxito en el teatro musical, ya que lleva un mensaje poderoso de verdades universales. Y es que el musical traído desde Broadway para México, de la mano de Marte Calderón y Chema Verduzco, es sin duda un gran reto.

En cuanto a la historia, esta habla de Benny Torres, Gigi Flores, Trent Oliver y Angie Ferreira, que son grandes estrellas de teatro musical en la Ciudad de México.

Ellos se han enterado de un hecho terrible; en una pequeña ciudad de Guanajuato, hay un problema alrededor del baile de graduación de la escuela.

Emma, una de las estudiantes de dicha institución desea ir al baile con su novia, Alessa. Esta situación tiene indignados a muchos padres de familia y habitantes del pueblo quienes desean mantener sus valores, tradiciones, moralidad y evidentemente se niegan a aceptar ideas de otro tipo.

Entonces las super estrellas de teatro acuden a la ciudad de Salamanca para apoyar a Emma y Alessa y harán todo lo que esté en sus manos para sensibilizar y concientizar a los padres de familia y a toda la comunidad. Este grupo de valientes actores lograrán que Emma y Alessa tengan su Prom y que todos se unan en nombre de amor.

Algunos de los actores de este musical son: Brenda Santabalbina, Joseph Aued, Noe Camacho, Daiana Liparoti, Anahí Allué, Gerardo González, este último dijo: “Para mí si es muy importante que esta obra se acerque a los adolescentes, a los jóvenes, porque no se van a sentir solos, porque es un teatro musical que está aportando algo muy importante para la sociedad como lo es la inclusión.”

Por su parte Brenda Santabalbina actual integrante de La Voz México y quien forma parte de la comunidad LGBTTTI expresó: “Para mí estar en The Prom significa representar mi propia vida y la vida de mi hermana, es un honor, un placer y una gran responsabilidad, para mí significa cumplir un sueño”.

Parte del mensaje que compartieron los productores, así como los actores, estuvo enfocado al tema de la obra; la inclusión, respeto a la diversidad, el amor; pero también hicieron hincapié en que The Prom es una obra que avoca temas universales en igualdad.

De los artistas

Brenda Santabalbina. A los 23 años debutó profesionalmente en los Musicales ‘Jekyll y Hyde’ y ‘Peter Pan' como ensamble en el Teatro Moliere con la compañía Theatre Properties, siguiendo con ‘El Show de Terror de Rocky’ como Magenta en el Teatro Fru Fru.

En diciembre del 2018 comenzó a colaborar como cantante en Tributos a artistas como Queen, Michael Jackson, José José, Juan Gabriel, y Selena junto con La Orquesta Filarmónica de las Artes, lo que la llevó a profundizar su amor por la música.

Anahí Allué. Ha trabajado como actriz en más de 40 obras teatrales entre las que destacan “Chicago”,“El Violinista en el Tejado”,“Toc Toc”, “Mamma Mía”, “Wicked”, “Solo quiero hacerte Feliz”, “Mi hijo solo camina un poco más lento” y “Billy Elliot”, por esta última, interpretando a la Sra. Wilkinson se hace acreedora al premio Metropolitano del Teatro de la Ciudad de México como Mejor Actriz Protagónica de Obra Musical del 2018.

Gerardo González. Actor y director con 40 años de trayectoria. Debuta en 1980 en el musical Godspell. Ha trabajado en más de 40 puestas en escena de las cuales más de la mitad han sido musicales, tales como "El Diluvio Que Viene", "El Mago", "¡Qué Plantón!", "El fantasma de la Ópera", "El Violinista en el Tejado", "El Full Monty", "La Bella y la Bestia", "Hoy No Me Puedo Levantar", "Los Locos Addams", "El Joven Frankenstein", "Jesucristo Superestrella" (2 veces) "El show de terror de Rocky". También en "Muertos de la Risa", "Los Encantos del Divorcio", "El Diario de Ana Frank" y "Novo", por mencionar otras. En televisión se le recuerda en el programa "Cachún Cachún Ra Ra".

Oscar Carapia. Actor, Coreógrafo y Director. Celebró 25 años de carrera siendo Coreógrafo de SUGAR en el Teatro Insurgentes (octubre 2019); es reconocido por trabajos como Aplauso con Verónica Castro y Mi bella dama con Olivia Bucio. Originó el papel de Mr. Braithwaite en Billy Elliot México, Producción de Alejandro Gou donde además fue Coreógrafo Residente y Tap Master (2017 y gira Nacional 2018). Su participación como creativo ha sido destaca en "El Joven Frankenstein", "Los Productores", "Spamalot", "Adorables Enemigas", "Broadway a la 6ta".

Mauricio Salas Fue seleccionado para presentar a José en el musical "José el Soñador". A éste le siguieron "Bésame Mucho, el Musical", "Hoy No me Puedo Levantar" (en donde interpretaba el papel de Colate), "Los Productores" (como alternante de Leo Bloom), "La Bella y la Bestia" (como actor invitado en el papel de Lumiere) y formó parte del ensamble del musical "Dulce Caridad", "Mamma Mia", "Bobby en La Línea del Coro", como Emannuel en "Mentiras el Musical", Bert en "Mary Poppins", Puritano y cover De Mauricio Beineke en "Los Locos Addams".

Guana. Originario de Guanajuato, en el teatro ha participado en reconocidas obras como "¡Qué tal Dolly!", "El Hombre de la Mancha", "Jesucristo Superestrella", "Chicago", "Los Miserables", "José el Soñador" y "El violinista en el Tejado," entre otras. En televisión como "Los Simuladores" y "Una Familia de Diez" en donde interpretó a Pierre, novio del papá de la Nena.

Beto Torres. Con estudios de canto, danza y actuación y una carrera de más de 30 años, ha participado en zarzuelas y operetas, series de televisión, telenovelas, incursiona en el doblaje y realiza locución y grabación de jingles. Entre sus montajes teatrales más destacados están "Una Vez en la Isla" (Once on this Island), "Loco por ti" (Crazy for you), "Charlie Brown y sus Amigos" (You're a good man Charlie Brown); "El Príncipe Feliz", "Scherezada", "El Jorobado de Notre Dame", "Don Juan Tenorio"; "Cyrano de Bergerac"; "Las Preciosas Ridículas de Moliere"; "El Diluvio que Viene" y "Cómo Ser Una Buena Madre Judía".

Marien Caballero. Consolidada actriz, cantante y bailarina argentina. Radicada en México desde 2019. Integra ese mismo año el elenco de "Chicago el musical" en el rol de Kitty, elegida también como cover de Velma Kelly (interpretado por Biby Gaytan). Sugar Siddharta en el rol protagónico de Kamala. "CHICAGO el musical". "El joven Frankenstein". "Hairspray" cover Pruddy Pingletón-. En televisión formó parte de los programas "Showmatch", "Soñando por cantar", "Soñando por bailar".