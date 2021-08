Ante los señalamientos de payasos que intentaron retornar a las calles aledañas al zócalo el encargado del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), Gerardo Ismael Oviedo Aguilar recordó que los quejosos tienen permisos en otras áreas de la ciudad como el Paseo Bravo.

Precisó que los modernos juglares ni en la 16 de Septiembre entre 3 Poniente y Avenida Reforma, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, Portales ni en la 2 Sur entre Juan de Palafox, Avenida 5 de Mayo y 3 Oriente, tienen permisos para presentar sus actuaciones.

En contraparte, ese segmento de artistas urbanos pueden trabajar con el programa piloto para paliar efectos negativos de la pandemia del Covid-19 en El Paseo Bravo, en los Barrios del Artista y Los Sapos, 4 Sur, el llamado callejón John Lennon en la 3 Oriente entre 4 y 6 Sur y Plaza de la Democracia en frente al templo de la Compañía.

Subrayó que el plan del IMACP, se detonó en medio de la segunda y tercera ola del SARS-CoV-2 para ayudar a la economía familiar de los payaso.

Pero aclaró que estas actividades dependen y se ajustarán a los decretos que emita el gobierno del estado.

“Se les ha hecho el exhorto de que cuiden la sana distancia y que puedan trabajar porque es su derecho trabajar en espacios donde no generen aglomeraciones, por lo pronto esta vedado el zócalo, Reforma, 5 de mayo, Juan de Palafox y los portales, pero tenemos habilitado, entre otros, Plaza de la Democracia y Paseo Bravo, pero de ahí en fuera todo lo que es el zócalo queda vedado para la realización de eventos de artistas urbanos”, subrayó.

Reveló que existen mesas de trabajo ante la inquietud de los payasos por estar en la 16 de Septiembre y Avenida Reforma o en 3 Oriente entre 16 de Septiembre y 2 Sur, pero definitivamente la ola de contagios de Covid-19 no lo permitirá.

“Nosotros en el mejor ánimo hemos sostenido pláticas y mesas de trabajo con gobernación para saber cuando y como se pueden abrir los espacios públicos para los artistas urbanos. Lo que sí se abrió fueron las partes aledañas, pero nosotros les dimos todas las facilidades para que los artistas urbanos pudieran instalarse en un programa piloto entre la segunda y tercera ola de acuerdo a los decretos estatales para el uso de espacios públicos”.

Beneficio a artistas urbanos

Indicó que con el programa de Apoyo Histórico a la Creación, el Ayuntamiento ha beneficio a 200 artistas a través de la dotación de 729 mil 916 pesos.

Bajo ese panorama anunció la exposición "Apoyos históricos a la creación", que será inaugurada esta tarde.

"Con el programa de apoyo histórico a la creación se les reconoce a los artistas a través de un recurso económico a todos los creadores, también desarrollándose a partir de este apoyo histórico y de puertas abiertas creamos el primer tabulador para que todos los creadores locales tengan el beneficio de obtener los recursos".

Dijo que como nunca en la historia de Puebla este Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco ha impulsado programas para atender las necesidades de los talentos locales.

Pidió a los artistas interesados en integrarse al catálogo de artista bajar la la nueva App "Valor Arte" a proporcionar su carpeta profesional, con currículum, semblanza del artista o agrupación, tres fotos de alta calidad, video de alta calidad, la URL de Facebook e Instagram, número de celular y correo electrónico.

En ese contexto anunció que entregará a la gestión del alcalde electo Eduardo Rivera Pérez un padrón conformado por 159 creadores y creadoras.

Advirtió que el IMACP tiene un padrón perfectamente conformado por 200 artistas urbanos de diferentes géneros artísticos.

Sin corrupción

Ante esa perspectiva, puntualizó que durante su gestión ha desterrado a la corrupción y al amiguismos.

Además expulsó a los intermediarios culturales por perjudicar a los artistas locales por quedarse con la mayoría de sus beneficios.

“Antes las políticas públicas eran dirigidas a imagen y semejanza de los caprichos de quien las dirigía, el amiguismo permeaba en todos los estamentos del instituto, me cae bien, lo contrato, me cae mal, no lo contrato”.