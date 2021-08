Ante el regreso a clases presenciales en la modalidad híbrida ante la tercera ola de contagios Covid-19, el Ayuntamiento de Puebla obsequió más de 200 lavamanos a las escuelas para que los alumnos y maestros tengan una herramienta fundamental contra el enemigo invisible.

Además, Claudia Rivera, valoró la dotación de 700 kits a escuelas para sanitización, 11 mil a los estudiantes y mil 500 paquetes escolares con material didáctico para reforzar la cultura de la prevención.

La alcaldesa indicó que el personal Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos realizó múltiples recorridos para supervisar las condiciones de los planteles escolares y que todas tengan con las medidas sanitarias necesarias.

“Nos preparamos en este regreso a clases, Protección Civil, hizo recorridos y acompañamiento esta semana y continuará con ese tema”.

Bajo esa perspectiva durante el transcurso de este martes 31 de agosto, diferentes equipos de Protección Civil visitarán 30 escuelas para corroborar y ayudar a que tengan todas las medidas sanitarias.

Foto: Ayuntamiento de Puebla

La víspera asistieron a 25 planteles y realizaron el mismo número de exhortos, reveló el responsable de la dependencia Gustavo Ariza Salvatori.

“Sucesivamente estaremos supervisan do todas las escuelas, se hacen exhortos para que las autoridades de escuelas cumplan con la normatividad, no se prevé clausuras, pero en el tiempo, si no se llevan a cabo los protocolos llevaremos a cabo las medidas necesarias para que se puedan cumplir y evitar contagios”.