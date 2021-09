Luego de ocho meses de ponerse en marcha el programa de apoyos económicos generado por trabajadores del Ayuntamiento para recargas de tanques de oxígeno y servicios de cremación derivados por el Covid-19, la presidenta del DIF municipal, Mayte Rivera Vivanco, advirtió que se ha aplicado el 98 por ciento del millón 750 mil pesos.

Subrayó que las personas restantes aún no pasan por el recurso a las oficinas de la dependencia en San Baltazar.

“Solo estamos en el último dos por ciento que es prácticamente que vayan a recoger su apoyo puesto que los expedientes ya están debidamente integrados, solo es que los compañeros que solicitaron no han podido presentarse por diversas dificultades personales”.

El programa se puso en marcha el 20 de enero previo, para apoyar a los poblanos que pasaron por una situación complicada por el SARS-CoV-2.

Los trabajadores del Ayuntamiento, voluntariamente donaron parte de su salario para dar 5 mil pesos para cremación a fallecidos por Covid-19 y un promedio de 3 mil 500 pesos para recargas de tanques de oxígeno medicinal.

Anunció que hasta el momento los apoyos no se han contrapuesto, pero si algunas personas necesitan la ayuda para la cremación en lugar del oxígeno o viceversa, se actualizará el expediente sin problemas.

“Hasta ahora no hemos tenido algún caso de ese tipo, no se han contrapuesto el suministro de oxígeno con el de cremación, pero lo que hacemos es dar seguimiento por la actualización de los expedientes, algunas personas nos dejaron el expediente, pero no siguieron con el trámite bien hecho; ahora ya está hecho correctamente y solo esperamos a que pasen por la ayuda en avenida Cue Merlo número 201 en San Baltazar Campeche de lunes a viernes de nueve a 14:00 horas".