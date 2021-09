De 19 trabajadoras del hogar aseguradas en el IMSS en abril de 2019, se incrementó a 555 al 31 de julio de 2021, con lo que en todo solo se han asegurado a 651 personas en todo el estado.

Como parte de las acciones para la incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, promueve el trámite de la afiliación en línea o presencial de forma rápida y accesible.

El encargado del departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia del IMSS en Puebla, José Alejandro Sánchez Martínez, detalló que la cobertura incluye los servicios para las personas trabajadoras del hogar y sus beneficiarios legales.

De este modo gozarán de la cobertura de atención médica, farmacéutica y hospitalaria, , incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales dentro de las que se encuentran guarderías y velatorios.

Asimismo, informó que durante la vigencia del programa, el número de personas aseguradas se ha incrementado 34 veces más que al inicio, lo que representa un avance significativo para acercar los beneficios de la Seguridad Social a este sector de la población.

Sánchez Martínez detalló que durante la contingencia sanitaria, se ha reforzado la difusión del trámite y pago en línea, para que no se afecte el aseguramiento, otorgando facilidades administrativas para la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales.

Como afiliar

Los patrones que requiera realizar el trámite los servicios puede realizarlo a través de la dirección electrónica http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar o en ventanilla de Subdelegación más cercana a su domicilio.

Sánchez Martínez, informó que para ambos trámites se debe tener a la mano la siguiente documentación e información:

El pago es por mes adelantado y se debe realizar durante los primeros 20 días de cada mes para que no se vea afectada su vigencia.

Del patrón:

CURP.

Correo electrónico.

Domicilio.

Datos de contacto.

De la persona trabajadora del hogar:

CURP (de la o el trabajador del hogar)

Número de Seguridad Social (de la o el trabajador del hogar)

Domicilio de la Persona Trabajadora del Hogar

Indicar el salario diario de la persona trabajadora del hogar

Indicar los días durante el mes que labora con el o los patrones.

En el caso de requerir cualquier aclaración puede acudir a la subdelegación más cercana o puede consultarlo en la página http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar.

La Subdelegación Norte se ubica en calle 20 Sur número 1109, colonia Azcárate y la Subdelegación Sur se ubica en calle Acatzingo número 2, colonia La Paz, ambas en la Ciudad de Puebla.

La Subdelegación Teziutlán, están en calle Lerdo No. 601 Colonia Centro, en el caso de la Subdelegación Tehuacán se ubica en calle 4 Norte No. 120 colonia Ignacio Zaragoza y finalmente la Subdelegación de Izúcar de Matamoros en Avenida Benito Juárez No. 28, Colonia Centro.