En una acalorada sesión extraordinaria de Cabildo, los regidores aprobaron por mayoría de votos —12 a favor y 11 en contra—, el tercer informe de gobierno de Claudia Rivera Vivanco a las 9.00 horas de este martes cinco de octubre.

Los representantes del PAN, PRI y del autodenominado G5, sufragaron por la contra porque no incluirlos en el segmento para fijar su postura, como tradicionalmente se acostumbró.

Regidores de Acción Nacional lamentaron la determinación de la autoridad por ir en contra de uno de los fundamentos de la "Cuarta Transformación", apertura democrática.

El panista Enrique Guevara Montiel propuso que en el orden del día, se sumara la intervención de los partidos opositores, pero fue denegado con 11 votos a favor y 12 en contra.

Durante la votación en lo general, los blanquiazules –Augusta Díaz de Rivera, Enrique Guevara, Carolina Morales, Jacobo Ordaz y Luz Rosillo—, aprovecharon la ocasión para arremeter en contra de la negativa, al considerar como una aberración y una mentira el eslogan "incluyente" del ayuntamiento, por excluir a quienes son de otras fuerzas electorales para limitarlos a ejercer la libertad de expresión en esta sesión

“Simplemente lo expuse de manera cortes, ahí está no mentir no robar no engañar, demuestra todo lo contrario”, indicó Guevara Montiel.

En ese contexto, la regidora priista, Silvia Tanus Osorio, indicó que la autoridad tuvo la oportunidad dorada para transformar a la metrópoli, pero no ocurrió así, solo la dejó como "la más horrible que se puede imaginar" y además deja un mal sabor de boca, expresó.

“Afortunadamente la ciudadana ya manifestó su sentir y lo manifestó en las urnas porque realmente muestra su intolerancia, no tiene calificativo positivo en este gobierno, se está mostrando tal como es; nadie le va a creer que vivimos en Disneylandia, vivimos en la Puebla más horrible que se pueda imaginar. Lamentablemente se está ganando un lugar especial en la galería del repudio”.

Pero la alcaldesa reviró, al puntualizar que no está violando la ley porque se estableció que un integrante del Cabildo fije una postura.

“Para continuar con el orden del día y la ciudadanía lo pueda seguir en la ley orgánica, permite designar aquel entre sus integran dar contestación del estado que guarda la administración pública municipal que rinde el presidente o presidenta en turno, se respeta la ley en todo momento”.