El presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que ha solicitado a los encargados de la Secretaría de Infraestructura a coordinarse inmediatamente con el Gobierno de Puebla para rehabilitar las calles del sector norte del Centro Histórico, inmediatamente.

El alcalde puntualizó que las calles 8, 10, 12 y 14 Poniente-Oriente, nuevamente lucirán bien para la circulación de unidades motoras y evitar incidentes a los ciudadanos que cotidianamente caminan por esa gran zona de la metrópoli.

Eduardo Rivera, reiteró que ha instruido al personal de la dependencia municipal para que realicen los trámites necesarios para que en caso de existir una prohibición, se dirima ante la instancia estatal y se comience a trabajar en esas calles.

“La indicación es que a partir del lunes se coordine con el gobierno estatañ para que, si existe un impedimento lo podamos resolver, desahogarlo y lo más pronto posible se trabaje para dejar esas calles en buenas condiciones”.

La pasada administración municipal no pudo llevar a cabo la rehabilitación de la 8, 10, 12 y 14 Poniente-Oriente de 11 Norte al bulevar 5 de Mayo, luego de no tener los permisos del gobierno estatal, derivando en la clausura de las obras cuando apenas había levantado adoquines.

“Nosotros queremos que sea lo más pronto posible y coordinarse con el gobierno e intervenir las calles para que tengan buenas condicionesn estamos retomando diversos problema que nos heredaron, entre ellos, estos”.

Acentuó que hasta el momento, no conoce el proyecto de la pasada gestión municipal morenista.

Esa obra consistía no solamente en el tendido del concreto hidráulico y ampliación de aceras, sino también la instalación de luminarias y pasos peatonales.

“Desconozco exactamente en qué consiste pero se tiene que dejar en buenas condiciones”.