Tras la detención de 20 personas por estar presuntamente relacionadas con el asalto a las oficinas del sindicato del Ayuntamiento y después de las protestas encabezadas por Susana Vidal para solicitar la liberación de los asegurados, el Ayuntamiento de Puebla reiteró su respeto a la autonomía sindical.

En tanto, el líder sindical Gonzalo Juárez hizo votos porque el delito se esclarezca lo más pronto posible y así acallar los señalamientos de un auto robo.

En este contexto, este jueves 21 de octubre de 2021 a las 09:00 se realizará una audiencia, en ella el Ministerio Público imputará los delitos a los detenidos. Mientras el Juez de Control determinará si se vincula o no a proceso a la veintena de personas.

***

El robo

La madrugada del lunes 18 de octubre asaltaron y vandalizaron las oficinas del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Benito Juárez García. Los ladrones, un grupo armado, se llevaron 210 mil pesos.

Además los rateros se llevaron equipos de computación, aparatos eléctricos y televisores del inmueble localizado en las inmediaciones del Parque Ecológico Revolución Mexicana.

El interior del inmuebles también sufrió estragos de los vándalos con afectaciones a puertas, paredes y ventanas.

Después de los reportes de vecinos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron y lograron aprehender a una veintena de ladrones.

***

La protesta

Por la mañana de este miércoles 20 de octubre, un grupo de sindicalizados del Ayuntamiento, relacionados con el exlíder charro Israel Pacheco Velázquez, protestó afuera de Palacio Municipal acusando que las pruebas en contra de los detenidos son ilegales y fabricadas.

Susana Vidal ligada a Pacheco Velázquez, exigió la presentación de videos para corroborar que esa veintena de detenidos participaron en esos actos de delincuencia.

"Exigimos que presenten los videos en el momento de la detención de nuestros compañeros porque es una injusticia; no han demostrado nada, no son delincuentes (los detenidos), son trabajadores, esto fue fabricado porque no fueron detenidos en el lugar de los supuestos hechos".

Sin presentar pruebas, dijo que todas las acciones (el robo y la detención) las maquinó el líder del sindicato Gonzalo Juárez Méndez y el exregidor, Enrique Guevara Montiel.

"Señalamos directamente a Gonzalo Juárez y al exregidor, Enrique Guevara Montiel de estar coludidos para fabricar delitos en contra de nuestros compañeros que son inocentes", dijo sin presentar ninguna prueba de su dicho.

Además Vidal en las puertas del Palacio Municipal, pidió una audiencia con el presidente Eduardo Rivera.

La protesta se extendió hasta después de las 17.00 horas. Minutos antes el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe recibió a la representación de los quejosos.

***

Respetamos la autonomía: Ayuntamiento

Después de recibir a la representación de los sindicados inconformes, la alcaldía a través de un escueto comunicado, refrendó, su respeto a la autonomía del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla Benito Juárez García.

"El Ayuntamiento de Puebla reitera su compromiso de actuar apegado a derecho en todo momento y destaca su irrestricto respeto a la vida sindical de los trabajadores municipales".

Recapituló que instaló una mesa de trabajo y existe apertura para oír las premisas del grupo de agremiados.

"Respecto a los hechos registrados la madrugada del pasado 18 de octubre en el Sindicato de Trabajadores del municipio de Puebla, es importante señalar que la actuación de los elementos policiacos fue efectiva, con estricto apego a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos; y que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la situación jurídica de los implicados", subraya el comunicado.

***

Líder sindical exige justicia

"Hay detenidos, eso nos da muchos referentes para saber qué pasó, quiero que salga toda la verdad; tenemos 20 detenidos que no es una cifra menor", señaló el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla Benito Juárez García, Gonzalo Juárez, durante una rueda de prensa en la tarde-noche de este miércoles.

Además calificó como un atentado en contra del sindicato, el acto realizado por el grupo capturado.

"Ya hay horario para desahogar la audiencia y ahí seguramente se va a resolver. Nosotros creemos que se agote toda la investigación, que los peritos (de la FGE) realicen toda la investigación con transparencia y que se mantenga cerrado el sindicato hasta que podamos ingresar con una autorización de la misma autoridad judicial".

Insistió que la autoridad judicial debe aclarar todo porque no es posible que ahora algunos sindicalizados inconformes digan que se trató de un auto robo.

"Queremos que se escuchen todos los pormenores, las declaraciones de mis compañeros que fueron agredidos, aquí en el sindicato, queremos una investigación a detalle".