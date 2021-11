La pasada administración morenista no fondeó más de 150 plazas con salarios que oscilan entre los 12 mil a 32 mil pesos, lamentó el secretario de Administración, Bernardo Arrubarena.

Además, señaló que varios de esos puestos sí registraron movimientos para obtener una de las 100 bases que se aprobaron de último momento en el anterior sesión de Cabildo del lunes 11 de cctubre.

“Son lugares que, cuando hacen se desarrollan para las basificaciones, no dejan la parte presupuestal, se queda la plaza, pero no tiene fondeo de dinero. Las plazas no se pueden ocupar y nos ha generado desfonde de plazas que es gente que ayuda a la operatividad”, subrayó.

Refrendó que más de 150 plazas se quedaron sin recursos en diferentes niveles en la administración municipal.

Anunció que esta gestión procederá en consecuencia, al insistir que las bases se otorgaron de manera irregular.

Priorizó que la revisión jurídica de esas plazas, a través del personal del ayuntamiento, se mantiene y desde desde el primer día se observaron los recursos.

“No puedes adquirir derechos cuando no hay procedimientos ni cubres requisitos para hacerlo, no puedes exigir lo que no te toca”, recalcó.