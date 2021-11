Al aprobar la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de solicitar el certificado de vacunación en contra del Covid-19 para ingresar en lugares públicos, el presidente de la Canacintra, Luis Espinosa Rueda, advirtió que algunas empresas ya solicitan el documento médico.

Barbosa Huerta, el viernes previo, puntualizó en su tradicional conferencia de prensa que pronto se publicará el decreto, además, anunció que pronto habrá en el mundo un mayor desarrollo de medicamentos que contribuirá a atender la enfermedad, pero reitero que por ahora la salida es vacunarse.

Por lo tanto, subrayó que, “la decisión de prohibir la entrada a personas que no vayan vacunadas a lugares públicos, está tomada”.

Ante ese panorama, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, proyectó que posiblemente se solicite el certificado a los ciudadanos a finales y en el primer mes de 2022.

"Yo me sentiría más seguro si me siento en cualquier restaurante y me piden el certificado de vacunación Covid porque sé que todos los que estemos ahí estaremos protegidos", subrayó.

Bajo esa perspectiva, indicó que este proceso se desarrolle en industrias y otro tipo de empresas al momento de contratar y para ingresar a sus jornadas laborales.

Aunque aclaró que las personas están en su derecho de vacunarse, el sector empresarial también tiene el derecho de solicitar el documento por ser los proveedores del recurso de pago quincenal.

"Las personas están en su libertad de vacunarse y de no ir a sus trabajos con el 'home office'".