A menos de 24 horas de cumplirse un mes de la explosión ocurrida en San Pablo Xochimehuacan, un grupo de afectados por el incidente denunciaron que no han recibido apoyo suficiente de las autoridades, además de señalar que no están de acuerdo en ser reubicados.

Esta tarde, más de medio centenar de vecinos de San Pablo Xochimehuacan protestaron porque no podrán reconstruir sus viviendas en la zona cero, por ser propiedades ubicadas en áreas de alto riesgo y estar al fuera del margen de la ley.

#Ahora 💡 Vecinos de San Pablo Xochimehuacan 🚨 acusan que después de un mes de ocurrida la explosión, no están de acuerdo en ser reubicados a Flor del Bosque porque es una zona que les resulta retirada. 🤨



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/sv0BQrb9G8 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 30, 2021

Los vecinos inconformes desarrollaron una manifestación en la zona cero para arremeter en contra las autoridades.

"Nos quieren apoyar con una pinche despensa, eso no es suficiente, además a dónde calentamos si no tenemos nada, pero además no nos vamos a reubicar, queremos quedarnos en este lugar".

El grupo exigió el apoyo de las autoridades por sentirse ignorado y desplazado a pesar que desde el primer día de la explosión, uniformados y personal de ambas administraciones se mantienen en el lugar para ayudar.

El grupo de afectados calificó de injusta la oferta de la reubicación en una vivienda es de 80 metros cuadrados porque ellos vivían en una propiedad de 200 metros y de tres pisos.