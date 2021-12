Será durante el transcurso del 2022 que se realice la rehabilitación del mercado Amalucan, advirtió Eduardo Rivera Pérez al priorizar que los más de seis millones de pesos no serán suficientes para los trabajos, debido a la deuda que mantiene el inmueble con la CFE por cinco millones de pesos.

Luego del acuerdo alcanzado con todos los protagonistas, recordó, que el problema del centro de abasto fue heredado por la administración del pasado, pero afortunadamente se resolvió positivamente.

Al concluir la puesta en marcha de la pavimentación de 100 calles en Mayorazgo, puntualizó que privilegiando el diálogo con los locatarios de adentro y afuera, además de la UPVA 28 de octubre.

“Se acordó tener una postura en unidad porque si no el mercado no sería beneficiario y eso ya se los comente. Si no hay acuerdo entre las partes será muy difícil que el gobierno de la ciudad pueda intervenir”, subrayó.

Además reveló la existencia de casi cinco millones de pesos ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía eléctrica al interior del mercado.

“Hemos llegado a una regularización y se le pide a CFE que se individualice la conexión del servicio de luz y cada quien pueda pagar y hacerse responsable”.