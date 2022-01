Luego de un par de meses de ponerse en marcha el desarrollo del programa de empleo para ambulantes del Centro Histórico, ningún comerciante informal ha mostrado interés en la a iniciativa creada por la alcaldía y sector empresarial.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, lamentó que pese a las bondades de la propuesta los vendedores de la informalidad no únicamente no aceptan el programa que genera fuentes laborales.

Además, reprobó que tampoco quieran reubicarse, ni mucho menos entregar sus padrones de integrantes por cada agrupación.

"No lo quieren aceptar ellos, no aceptan eso, no aceptan reubicación y tenemos padrones de algunas organizaciones, que es gente que ni siquiera es de este municipio, que viven fuera del Centro Histórico".

Jorge Cruz Lepe recordó que existen ambulantes que provienen de otros lugares y ciudades que complican el panorama en el primer cuadro de la capital.

Subrayó que mientras no exista disponibilidad por parte del comercio informal, se vuelve más complicado generar "un traje a la medida" de los comerciantes que siguen vendiendo en algunas calles del Centro Histórico.

Hasta este momento por la respuesta negativa de los ambulantes no se conoce de forma exacta cuántas organizaciones son, el número puntual de los informales ¿quiénes son? y de ¿dónde son?.

Finalmente, insistió que a través del diálogo la alcaldía continuará buscando definir una estrategia para el reordenamiento comercial.