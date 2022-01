Pajareros de múltiples organizaciones realizaron su peregrinación anual, en agradecimiento a los favores recibidos por la Virgen de Guadalupe y para pedir que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, dejen de desarrollar acciones en su contra.

La meta de la manifestación es difundir la tradición nacional, advirtió el representante de la Unión de Criaderos, Transportistas y Vendedores de Aves Canoras y de Ornato, David Sánchez Camacho.

Refrendó que el gremio es perseguido pese a contar con los permisos y tener a las aves reguladas.

Lamentó que son hostigados y a veces despojados de las diferentes especies que no únicamente crían, sino que comercializan para llevar el sustento a sus familias.

“Es una peregrinación de cada año, tiene 33 años, soy la tercera generación de pasajeros porque primero fueron mis abuelos, después mis padres y ahora sigo yo; el objetivo es darnos a conocer porque somos un gremio perseguido por las autoridades algunas veces aunque tengamos permisos y aves reguladas, seguimos las normas”.

Además priorizó que las Asociaciones Animalistas que se pronuncian en contra del cautiverio y comercialización de especies, lamentablemente desconocen el trabajo que no solo arropa a los pajareros, sino también a los fabricantes de jaulas, accesorios y alimentos.

“(Los animalistas) no se ponen a pensar todo lo qué hay alrededor de ello; no se ponen a pensar que solamente desaparezca un animalito, sino que desaparecen a las personas que hacen las jaulas, no sólo artesanales como las que traemos, sino hay fábricas y también hay de accesorios y alimentos, no solo es desaparecer al pajarero, hay varias familias que dependen de la tradición”.