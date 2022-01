El ayuntamiento analiza promover una acción de inconstitucionalidad por la decisión de la LXI Legislatura por negar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP). Además, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, reveló que su equipo jurídico evalúa los pros y los contras de la decisión.

Pero aclaró que la determinación no es en contra de nadie, sino para que exista equilibrio en todos los 217 municipios del estado.

Fue el viernes 24 de diciembre en la madrugada, cuando el Legislativo aprobó el cobro del DAP únicamente a 143 ayuntamientos, dejando a Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula afuera la obtención del beneficio.

Priorizó que “todos coludos o todos rabones”, porque el cobro se aprobó para unos y a otros no, es un derecho que es legal, legítimo y por eso se promoverá.

“Sí lo estoy analizando, no tengo una decisión tomada, le he pedido a los abogados y Sindicatura me entreguen los elementos para tomar una decisión”, subrayó.

Eduardo Rivera Pérez, además advirtió que se equivocan aquellos que quieren contrapuntear y piensan que es una acción en contra del Congreso o del gobernador Miguel Barbosa.

“Absolutamente no, es una decisión pensando a favor de los poblanos, lo que se hizo por los diputados, es que han querido usar esta información para desinformar a los ciudadanos”.

Acentuó que en caso de tomar la decisión, no existirá en los promovientes una bandera política, por el contrario, dijo, la determinación es pensando en el bien de las y los ciudadanos.

“Es un derecho del gobierno y pretende que se analice y se revise, ni lo voy a politizar, ni mediatizar si es que lo presento, que se presente y que sean las instancias jurídicas las que resuelvan. No voy a hacer de esto una bandera, será analizando acudir a las instancias legales para trabajar lo que es mejor para las y los poblanos”.