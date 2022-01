El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, negó que se obligue a los cadetes de la Academia de Policía Municipal a presentarse en las aulas. Reveló que desde hace tres semanas, los alumnos de la Academia tienen clases a distancia.

Puntualizó que los cadetes se encuentran capacitándose a través del sistema híbrido: presencial únicamente para realizar actividades físicas, no obligatorias, y el virtual para las clases teóricas.

"La academia viene trabajando en sistema híbrido desde hace tres semanas, entonces no hay contagios por parte de los cadetes porque toman clases desde casa”.

En ese sentido, aclaró que los cadetes que manifiestan algún malestar, derivado del Covid-19, no se presentan por ningún motivo porque la meta es garantizar el bienestar de todos.

“En referencia a la Academia es importante señalar, porque ha trascendido que nosotros hemos obligado supuestamente a los cadetes a permanecer dentro de la Academia a pesar de estos contagios, esa información no es veraz".

Aclaró que no al interior de la Academia no existen reportes de contagio por coronavirus gracias al sistema híbrido, "en caso de contagio, no es razón por la academia, sino por otras de las actividades que realizan.

Insistió que al interior del Ayuntamiento de Puebla continúan reforzando los protocolos sanitarios internos en medio de la cuarta ola de contagios.

"Seguimos muy pendientes de todos y cada uno de los integrantes de la administración municipal y los cadetes”.

Ayuntamiento de Puebla reporta más de 300 casos Covid

En medio de la ola cuarta ola de Covid-19, Eduardo Rivera, también lamentó que al seno de la administración se han superado los 300 contagios de SARS-COV-2.

Rivera Pérez destacó que hasta el momento no existen trabajadores hospitalizados, al detallar que su estado de salud no es grave gracias a los buenos cuidados médicos.

“Los contagios que tenemos en el gobierno de la ciudad, desafortunadamente ya alcanzamos los 300 y un poco más, pero afortunadamente dentro del tema no hemos tenido ningún caso grave o alguna persona hospitalizada”.