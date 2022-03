"Si la ciclopista elevada Hermanos Serdán es retirada del panorama urbano, se instalará una a nivel de piso en esa misma zona", advirtió el alcalde de Puebla capital.

Anunció que en el transcurso de está semana sostendrá un encuentro con el gobernador de Puebla para saber si la consulta ciudadana se desarrollará y los mecanismos que seguirá.

“En caso de que llegue a quitar no significa que no se construya una ciclovía en la planta baja por así decirlo o a nivel de piso y no como está planteada en este momento”.

Recordó que está de acuerdo con la autoridad estatal en desmontar la estructura, pero también explicó que se deben escuchar todos los conceptos de expertos en temas de movilidad y los propios vecinos para obtener una respuesta participativa.

“No he tenido la oportunidad de platicar con el gobernador, espero hacerlo esta semana, ver esta inquietud que hemos compartido y tener una respuesta a la opinión pública puntual".

Recapituló que estará alerta sobre las indicaciones al rededor de la consulta ciudadana con sus mecanismos para conocer el sentir social.

En ese marco, reveló, que ha recibido otras propuestas sobre la ciclovía elevada que serán incluidas para fortalecer el tema de movilidad en bicicleta.