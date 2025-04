Supervisores de Vía Pública se encargará de retirar a los ambulantes que ofrecen comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas para ayudar al gobierno estatal y al de la Federación, advirtió el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib.

Al concluir la ceremonia de su toma de protesta como coordinador estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), pidió a los padres de familia concientizar a sus niños y a sus niñas sobre las incidencias en su salud, si continúan comiendo alimentos chatarra, ricos en grasas, saborizantes artificiales y químicos.

Acentuó que todas las acciones que emprendan el Ayuntamiento serán apegadas a la ley, que ya prohíbe la venta de comida chatarra, al seno de los planteles educativos del territorio nacional.

Recordó que al gobierno de la ciudad no le corresponde retirar la comida chatarra del interior de los planteles escolares, pero sí en las calles, por eso hablarán primero charlarán con los ambulantes, y si hacen caso omiso procederán en el retiro de las mercancías de comida chatarra.

Bajo ese panorama acentúo que sin los padres de familia ya no compran ese tipo de comida y recomiendan a sus hijos no comer esos productos por el daño que a hace corto, mediano y a largo plazo, los ambulantes ya no tendrán nada que vender.

Ante esa perspectiva insistió que el Ayuntamiento continúa con el retiro de ambulantes, como en la 14 Poniente-Oriente porque obstruyen la movilidad y pasaron desapercibidas el diálogo con la autoridad.