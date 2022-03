El gobernador de Puebla refirió que el presidente municipal de la capital debe explicar el significado de “pausar”, la concesión por 10 años que intenta entregar para la colocación de propaganda en paraderos, puentes y pendones.

El mandatario estatal insistió en que enviará una reforma constitucional al Congreso del Estado para impedir que se hereden concesiones por largos periodos a las siguientes administraciones municipales, pues se provocan irregularidades.

“Hasta donde sé el alcalde no dijo cancelar, dijo pausa, yo no sé qué quiso decir el alcalde al utilizar la palabra pausa, en todo caso él tiene que explicar el alcance; no soy quien interprete las palabras y le ponga significado a las palabras del alcalde, lo respeto mucho".

"Lo que también reconozco, es la decisión de reflexionar sobre este tema, por lo demás, tenemos que saber que significa la palabra pausa, pausar, hay que ver qué significa y no por eso demeritar esa voluntad, porque esa posición debe ser reconocida”, dijo el gobernador.

Barbosa Huerta reconoció la reflexión del alcalde de Puebla para “pausar” la entrega de concesión a una empresa, por un plazo de 10 años, pues un día antes comentó que esta acción solo se trataba de generar un “control político”.

El mandatario estatal reiteró que la postura de su administración será basada en el marco de la ley y no en una postura política, por lo que en todo caso debe ser el Congreso del Estado el que analice la otorgación de concesiones por largos periodos.

Una vez que se ventiló que el ayuntamiento de Puebla intentaba entregar una concesión para colocar publicidad en paraderos, puentes y pendones, el consejero jurídico del gobierno del estado, Carlos Palafox Galeana se refirió a los ordenamientos legales que señalan que cuando son concesiones por largo periodo éstas deben ser avaladas por el Congreso del Estado.

Este miércoles, el edil Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que pausará la propuesta para concesionar la publicidad en espacios públicos además de que buscará diálogo con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ante la polémica que el tema provocó.

“En Puebla no había un inventario de concesiones y cada secretaría, cada OPD tenían las concesiones que correspondían a su área de gobierno en un cajón o estaban perdidas, porque los beneficiarios habían sido ellos mismos y ya tenemos un inventario de todo eso, es terrible, hicieron abuso en otro tiempo, por ejemplo, en la línea o3 de la línea de RUTA que se mueven los vehículos con gas, dejaron una concesión para 30 años. Eso no debe existir, claro que no, lo vamos a regular todo, se vivió una época de deterioro en el ejercicio de la autoridad violando la ley total en Puebla, así se vivió y los aplausos”, dijo el mandatario estatal.

Cabe recordar que, el gobierno del estado ha emprendido acciones legales, debido a las concesiones que heredó, principalmente del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.