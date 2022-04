A un día del fallo de la licitación nacional de alumbrado público, únicamente dos de las seis empresas concursantes no entregaron sus propuestas, punto que en automático las elimina de la puja.

Bajo ese panorama, el titular de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la información, Bernardo Arrubarrena García valoró el que cuatro firmas hayan pasado a la final para comenzar a detonar el proyecto de alumbrado público en territorio municipal.

Pero ante la secrecía del caso no nombró a las finalistas por ser un tema de procedimiento abierto que este viernes 08 de abril, el comité licitatorio dará a conocer el fallo para conocer a la firma que se encargará de iluminar a la Angelópolis.

“Ya presentaron sus propuestas técnicas y económicas. El modelo de licitación es innovador porque esta vinculado a la semaforización (de la metrópoli) y es un esquema de subasta”.

Puntualizó que todas las firmas participantes en el concurso al conocer el techo presupuestal para abanderar las acciones de alumbrado, ofertan la cantidad de servicio, luminarias y adornos.

“Este viernes ya daremos detalles, es un procedimiento abierto y no podemos ventilar el tema; unas (empresas) no presentaron propuestas, ya no lo hicieron y en automático quedan descartadas”.

Al referirse si Citelum, firma que durante varios años operó el servicio en el municipio, indicó desconocer si cumplió con todos los requerimientos para alcanzar la final porque es el Comité de Validación el que analiza cada punto y en base a todos los puntos da el fallo que mantiene a varias personas a la expectativa.

“Citelum no estoy cierto si presentó una propuesta (final)” porque eso lo lleva únicamente el Comité de Validación.

Además acentuó que no existe ningún problema para que el dictamen sea transmitido en tiempo real por las diferentes redes sociales del Ayuntamiento.

"No hay ningún problema que sea transmitido el fallo, dependiendo el título y técnicas de la sala de telepresencia, no hay inconveniente”.