En México únicamente el 5 por ciento de las plantas de tratamiento cumplen con la norma nacional NOM-127-SSA1-1994 para funcionar satisfactoriamente y lograr la potabilización.

Además, el especialista del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac), aclaró que no se conoce el número exacto de cuántas plantas tratadoras de agua existen en territorio nacional.

Durante, la conferencia Saneamiento de "Aguas Residuales como Medio Sustentable para el Agua Potable", desarrollada en el Cicepac, explicó que en Puebla tampoco se conoce el número exacto de ese tipo de herramientas fundamentales para evitar la contaminación del agua potable.

Bajo ese panorama, lamentó que la contaminación del agua potable continúe siendo un factor común en territorio nacional ante la irresponsabilidad de las autoridades de la Federación, de los estados y municipios.

"El cinco por ciento de las plantas cumplen la norma, aunque no se cuenta con el dato específico del número total a nivel nacional, sí se sabe que son muy pocas las plantas que cumplen, existen más pero no están cumpliendo la normativa para por operar correctamente".

En el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac), Enciso Sánchez, reconoció que a nivel mundial existe un problema de escasez hídrica, por lo que se deben llevar a cabo acciones juntos con especialistas para combatir el problema que no solo se vive en Puebla, sino a nivel internacional.

Señaló que aunque la planta de tratamiento ayudaría al problema del vital líquido, no sería suficiente si no se tiene una cultura de ahorro: "El tema del agua no solo es un tema de seguridad nacional, sino es un tema mundial, ya que si no se cuida en un futuro próximo será un problema que se tendrá que padecer", precisó.

Finalmente, admitió que el alto costo que representa tener una planta de tratamiento por el consumo de energía y su mantenimiento hace que muchas empresas o incluso gobiernos locales no inviertan en ellas.