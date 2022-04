Después de minimizar las voces inconformes al seno del sindicato Ignacio Zaragoza del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Salvador Pérez Xilótl, advirtió que permanecerá en la dirigencia del gremio hasta 2026.

El líder de las y los trabajadores, reveló que fue el 15 de agosto de 2021, luego el Tribunal le otorgó la toma de nota, derivado de un nuevo proceso de elección que le permitirá continuar en el cargo cuatro años más, sin contar los siete años que lleva en el cargo.

“Sí se dio (la elección) y por pandemia no se pudo dar la toma de nota, pero el 15 de agosto que pasó nos dieron la toma de nota y estamos hasta el 2026, fue una nueva elección, no fue reelección”.

Dijo que 286 sindicalizados de 402 lo favorecieron, además que no fue su culpa el que únicamente en la contienda participará un aspirante.

“No me ratificaron, la autoridad me dio la razón y las compañeras me eligieron y confiaron en nosotros porque se hicieron bien la cosas; si no se registró otro, no fue mi culpa”.

Bajo ese panorama, estimó que las inconformidades de algunas naranjitas por supuestos malos manejos de los recursos y manifestaciones realizadas en la pasada administración, dijo que no es así porque la mayoría de los agremiados lo apoyan.

Desde su perspectiva, consideró que en esas quejas, participaron familiares de algunos sindicalizados vestidos de naranjitas para protestar.

“Yo te puedo decir que es gente que se acerca y no tiene ni tan siquiera el tema de cómo va el procedimiento, qué te puedo decir, no son 100, no es lo mismo traer a la familia y pónganse la casaca para hacer creer, y lo que viste (en la firma del incremento salarial) es la verdadera base del sindicato”.