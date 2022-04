Ante la lentitud del proceso de regulación de las estancias infantiles, el Secretario de Bienestar, Matías Rivero Marines reveló que no han logrado entregar el 100 por ciento de los recursos del programa porque únicamente dos de las 44 inscritas tienen dictámenes de Protección Civil y papeles en regla.

Lamentó que gobiernos del pasado privilegiarán la actividad comercial en Puebla capital a proteger realmente a los infantes en cada una de las unidades dedicadas a mantener la integridad de los pequeños.

El académico subrayó que prefiere ser brutalmente estricto y detallista a que ocurra algún incidente en esos espacios por la existencia de antecedentes negativos.

“Hay estancias que están en unidades habitaciones, en un primer piso de 20 pisos, no puede haber estancias ahí, ya tenemos experiencias con las estancias y el gobierno de la ciudad no va a arriesgar, prefiero ser cuidadoso, aunque es tema particular pero tenemos responsabilidad”.

Acentuó que ya han pasado seis meses de la administración, pero de las 44 consideradas en la primera etapa, solo sí cumplen con todos los dictámenes y ya podrán tener su beca, además tienen la orden de pago en Tesorería, pero lo mejor es aguardar con las restantes para evitar incidentes.

Insistió que los gobiernos del pasado descuidaron esos espacios porque prácticamente operaron sin requerimientos de Protección Civil y sin dictámenes de otras dependencias.

“Todas las estancias venían funcionado, pero sin permisos y dictámenes y los gobiernos anteriores de la capital. Nosotros las estamos regularizando y les damos becas; han pasado seis meses sí, pero en este tema prefiero ser brutalmente cuidadoso, brutalmente detallista y prefiero ser así”.

Añadió que les entregarán siete mil pesos, el 9 de mayo, a las registradas en este programa para que se regularicen ante desarrollo urbano, además cuentan con un 60 por ciento de descuento para ponerse al corriente.

“Así han funcionado todas las estancias porque el gobierno federal les quitó sus apoyos, han funcionado sin permisos y hay que regular. No solo dar becas sino regularizar. No puedo decir clausuras hasta ver quienes van a cumplir”.