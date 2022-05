La empresa poblana Cargo Móvil, SAPI de C.V., ganó la licitación para instalar parquímetros públicos o rotativos en calles del Centro Histórico de Puebla, que operarán a partir de la segunda quincena de mayo.

Esta firma tendrá facultades para manejar los estacionamientos rotativos hasta septiembre de 2024.

La presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda, Ana María Jiménez, recordó que la empresa proyecta una recaudación máxima para las arcas del ayuntamiento de seis millones 465 mil pesos mensuales, mínima de tres millones de pesos. El 14. 34 por ciento será para la firma.

#Ciudad 🏙️ La presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda del @PueblaAyto, Ana María Jiménez Ortiz, reveló que Cargo Móvil, empresa poblana se hará cargo de los parquímetros que se instalarán en calles de Puebla. 🚗



— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) May 4, 2022

El fallo se dio a conocer esta tarde por parte del Comité Municipal de Adjudicaciones, el convenio se signará en cinco días hábiles y la operación comenzará operaciones el próximo 16 de mayo.

Jiménez Ortiz indicó que comenzaron a pujar siete empresas, pero al final únicamente dos cumplieron con las reglas del concurso, la poblana y Blinkay S. A. de RL de C. V.

Refrendó que el contrato se firmara en cinco días, aunque no señaló si el acto protocolario será el 16 de mayo, cuando comience operaciones.

La infraestructura que usará no será mayor a la de un software. La operación de estacionamiento rotativo seguro en la vía pública, de acuerdo con las bases de la licitación, tendrá fecha de caducidad en septiembre de 2024.

El concurso indica a través de sus bases que considera ocho meses para el ejercicio fiscal 2022; 12 meses para el ejercicio fiscal 2023 y nueve meses para el ejercicio fiscal 2024; el período de servicio deberá ser a partir de la firma del contrato y hasta el 30 de septiembre de 2024.

La primera hora será gratuita, la segunda y la tercera hora costará cinco pesos y la cuarta 10 pesos; el automovilista o conductor pagará 20 pesos por las cuatro horas permitidas, después de ese periodo no podrá estacionarse.

El tiempo máximo de aparcamiento será de cuatro horas, acción que será monitoreado por los supervisores de movilidad, que tendrán un salario de analista B.

Las personas con discapacidad y habitantes sin cochera no pagarán el tiempo máximo de estacionamiento.

El proyecto contempla seguro contra robo total, daños y cristalazos; en el primer caso se pagará un deducible de hasta cinco mil y mil para el segundo.

Cargo Móvil opera en 16 estados de territorio nacional y en ocho municipios de la entidad como San Pedro Cholula y Zacatlán, con Puebla suma nueve.

Blinkay S de RL de C. V., Mec Corporativo Informático y Mantenimiento, S. A. de C. V, Grupo Globarx S. A. de C. V., Donner Rech S. A. de C. V.. People and Wheels S de RL de C. V. y Operadora de Estacionamientos Viales S. A. de C. V., son las empresas que intentaron ganar la licitación nacional.